Овсянка, сэр!

Завод по производству овсяных хлопьев ТОО «Баха-Söhne» был запущен осенью минувшего года. За это время выдал порядка двух тысяч тонн готовой продукции.

По большому счету, появление такого производства в регионе, где выращивание зерновых культур, в том числе и овса, является основным профилем сельхозформирований, – событие закономерное, учитывая курс на импортозамещение.

Об особенностях работы фабрики рассказал главный инженер Павел Бадлом. По его словам, прибывающие груженые овсом автомашины высыпают его в два наружных бункера вместимостью по 100 тонн каждый. Далее сырье с помощью ковшовых норий поднимается наверх по технологической линии. В общей сложности овес, прежде чем превратиться в хлопья, проходит ни много ни мало 20 операций.

На каждом этаже, всего их шесть, свой обязательный технологический цикл. Только очистных операций насчитывается несколько. Одну из первых производит машина-камнеотборник, отделяющая от зерна камни и короткие фракции. На другом агрегате происходит шелушение овса и отделение лузги. Далее зерна шлифуются. В конечном счете достигается их идеальная чистота.

– Сердце технологической системы – плющильная машина, – говорит Павел Бадлом. – Здесь овсяные зерна при очень высокой температуре запариваются до пластичного состояния, затем пропускаются между двумя вальцами с зазором 0,7–0,8 мм и превращаются в конечный продукт.

В планах владельцев завода – наладить мелкую фасовку готового продукта. Кроме того, есть возможность пустить в дело выращиваемую на местных полях чечевицу.

Удивляться на фабрике посреди степи приходится многому. В том числе тому, что огромное, сложное производство, занимаю­щее все высотное здание, обслуживают… всего семь человек. Больше не нужно – здесь все автоматизировано. Правда, речь идет об одной рабочей смене фабрики.

По словам представителей фабрики, средняя зарплата работника в минувшем году составила 223 тыс. тенге. Устроиться на работу сюда смогли несколько жителей села Покровка, что под боком у фабрики. По словам администрации предприятия, набирать персонал здесь стараются из местных. Такой же принцип сохранится и впредь.

Дальнейшее расширение линейки продукции, как планируется на фабрике, потребует открытия новых рабочих мест. В сельской местности дорого каждое из них.