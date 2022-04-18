Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Экономика , Общество
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на апрель

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК озвучили средний размер пенсии в Казахстане на апрель 2022 года, передает Kazpravda.kz.

По данным МТСЗН, по состоянию на 1 марта казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 704,9 млрд тенге. В марте 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 234,8 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 71,4 млрд тенге, солидарной пенсии – 163,4 млрд тенге.

По состоянию на 1 апреля 2022 года численность пенсионеров составляет более 2 млн 245,6 тыс. человек.

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 апреля 2022 года составил 105 344 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

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