Озвучен средний размер ряда соцвыплат в Казахстане

Около 274 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: Kazpravda.kz

С начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета направлено порядка 244 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца почти на 30,2 млрд тенге.

На 1 июля 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 536,2 тысячи человек, по случаю потери кормильца – около 198,2 тысячи человек.

В Минтруда отметили, что госсоцпособия по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года были повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума, а с 1 июля 2023 года проиндексированы дополнительно в среднем на 14,5%.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования при наступлении социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, в январе социальную выплату по утрате трудоспособности получили 92,2 тысячи человек, а соцвыплату по потере кормильца – порядка 59,6 тысячи семей.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета. Их размеры с 1 января 2023 года выросли на 8,5%, с 1 июля дополнительно повышены на 14,5%, добавили в ведомстве.

На 1 июля этого года средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 33 454 тенге, по потере кормильца – 34 423 тенге.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 1 июля на 14,5% вырастут размеры соцвыплат по утрате трудоспособности и потере кормильца.