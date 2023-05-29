С 1 июля вырастут выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца в РК

Фото: Kazpravda.kz

В рамках исполнения поручения главы государства с 1 июля на 14,5% будет произведено повышение размеров соцвыплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, выплачиваемых из Государственного фонда социального страхования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Необходимость усилить меры поддержки данной категории лиц обозначил глава государства Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента VIII созыва 29 марта.

Повышением соцвыплаты по утрате трудоспособности планируется охватить около 92 тыс. получателей, по потере кормильца – 61 тыс. семей.

Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2023 года и подлежит официальному опубликованию, добавили в пресс-службе.