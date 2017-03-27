​Пагубное «одиночество»

Юрий Макаров

Зато в женском парном разряде вновь выступающая с американкой Ваней Кинг Ярослава Шведова на старте турнира вместо срочно снявшихся Кики Бертенс (Голландия) и Юханны Ларссон (Швеция) праздновали победу над другим дуэтом – Лорен Дэвис и Николь Меличар (обе – США) – 5:7, 6:4, 10:3.


«Баранка» на финише

Досрочно ставший 15-кратным чемпионом Казахстана по футзалу алматинский «Кайрат» лишь в последнем туре потерпел единственное поражение в 16 проведенных матчах. Статис­тику одному из лучших клубов Европы на домашней арене подпортил «Актобе», обыгравший фаворита со счетом 4:2. У «Кайрата» 43 очка и «золото» чемпионата, а далее финишировали «Аят» (Рудный) – 29 очков, «Актобе» – 26, «Жетысу» (Талдыкорган) – 18 и СДЮШОР № 7 (Шымкент) – 0. В число лучших бомбардиров чемпионата РК вошли Эрик («Аят»), забивший 24 мяча, а также Джонатан («Актобе») и Дуглас («Кайрат»), на счету которых по 16 голов.

Почти одновременно в Рудном финишировал молодежный чемпионат РК по футзалу среди команд­ групп подготовки (игроки до 21 года). Здесь в порядке занятых мест участники финишировали так: «Тулпар» (Караганда), «Актобе», «Аят», СДЮШОР № 7 и Мангистауская область.


Недалеко от подиума

В Испании завершилась много­дневная велогонка «Вуэльта Каталонии». Участники соревновались на последнем этапе, проводившемся в окрестностях Барселоны и в самом городе. Обыч­но такие заключительные отрезки долгого пути проходят мирно, без резких изменений в турнирной таблице. И потому более показательным можно считать яростный 6-й этап, который выиграл Дэрил Импи (ЮАР, Orica-Scott). Лучшим в «Астане» был итальянец Дарио Катальдо, занявший 7-е место. До самого финиша в генеральной классификации лидировал испанец Алехандро Вальверде из команды Movistar, а датчанин Якоб Фульсанг из «Астаны» шел 7-м.

В параллельно проходившей однодневной бельгийской гонке «Е3 Харельбеке-2017» датчанин Микаэль Вальгрен («Астана») занял 6-е место. Победителем же стал хозяин трассы Грег Ван Авермат, выступающий за BMC Racing.

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