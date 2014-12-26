Память воинов-"афганцев" почтили в Астане

Республиканскую патриотическую акцию "Бессмертная рота" в память погибшим воинам-интернационалистам провели сегодня в Астане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на nurotan.kz.
Как сообщается, акция была организована Астанинским городским филиалом партии "Нұр Отан" совместно с Союзом ветеранов Афганистана и локальных войн РК, ОО "Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане" города Астаны с целью увековечить память воинов-казахстанцев, погибших при выполнении интернационального долга в Афганистане.
"В рамках акции в Республиканском мемориале войнам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, было организовано торжественное мероприятие, возложение цветов и венков и патриотический митинг.
В мероприятии приняли участие также представители государственных, политических и общественных организаций, ветераны и молодежь", – говорится в распространенной информации.