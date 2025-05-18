Паолини выиграла супертурнир в Риме и войдет в топ-4

Теннис
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Жасмин Паолини обыграла Коко Гауфф в финале турнира в Риме – 6:4, 6:2. Гауфф проиграла второй финал тысячника подряд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru

Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянка выиграла второй титул WTA 1000 карьере (также Дубай-2024). Всего это ее третий титул и первый – на грунте.

Паолини стала первой с 1985 года итальянкой, выигравшей титул в Риме. 40 лет назад чемпионкой стала Рафаэлла Реджи.

За счет этого результата Паолини сместит Игу Швентек с четвертой строчки рейтинга.

Сегодня Паолини вместе с Сарой Эррани сыграет с Вероникой Кудерметовой и Элизой Мертенс в финале парного турнира.

#теннис #Рим #Жасмин Паолини

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