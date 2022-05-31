Политика
Папа Римский оценил новые реформы в Казахстане

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, прибывший с официальным визитом в Ватикан, был удостоен личной аудиенции Папы Римского Франциска, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе переговоров в Папской библиотеке Апостольского дворца Понтифик отметил, что Казахстан является надежным партнером Ватикана в Центральной Азии. Глава Римско-Католической Церкви дал высокую оценку политическим и экономическим реформам, инициированным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в рамках построения "Нового Казахстана", и предстоящего общенационального референдума по внесению изменений в Конституцию.

Стороны обсудили повестку предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года в столице Казахстана. Понтифик с удовлетворением отметил вклад Казахстана в продвижение межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога.

"Особо было отмечено историческое решение Папы Франциска посетить Казахстан с государственным визитом и участвовать в работе Съезда. Министр сообщил, что приезда Папы с нетерпением ждут католики не только из Казахстана, но и всей Центральной Азии", – говорится в сообщении. 

В тот же день М.Тлеуберди провел раздельные двусторонние переговоры с Государственным секретарем (Премьер-министр) Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и председателем Папского совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Мигелем Анхелем Аюсо Гиксотом.

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Казахстаном и Святым Престолом в сфере духовного согласия и взаимоуважения.

За весомый вклад в развитие межконфессионального диалога и продвижение идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий М.Тлеуберди от имени Главы государства вручил орден "Достық" ІІ степени М.А. Аюсо Гиксоту.

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