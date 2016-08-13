Папа Римский попросил прощения у женщин "легкого" поведения
Папа Римский Франциск посетил столичную католическую Общину понтифика Иоанна XXIII, где в настоящее время проживают около 20 бывших проституток. Отмечается, что визит был незапланированным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Звезда".
Посетив приют, Папа Римский попросил прощения у бывших проституток за "всех тех людей, которые заставили их страдать". Кроме того, он извинился, что недостаточно молился за них.
"Я прошу прощения за всех тех католиков и верующих, которые вас эксплуатировали и насиловали. Живите в надежде и радости за будущее, которое вас ожидает", – обратился к женщинам понтифик.
В обители в настоящее время проживают женщины, приехавшие из Нигерии, Румынии, Албании, Туниса, Украины и Италии. Глава Римско-католической церкви отметил, что "все они подверглись физическому насилию и теперь они находятся под защитой".
Визит прошел в рамках инициативы "Пятница милосердия", которая проходит во внеочередной юбилейный год милосердия, объявленный Папой Франциском.