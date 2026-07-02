Число погибших при землетрясениях в Венесуэле достигло 2295

В мире

Число погибших при двух землетрясениях, произошедших в Венесуэле в ночь на 25 июня достигло 2295 человек. Об этом в среду, 1 июля, заявил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Кроме того, на данный момент известно об 11267 раненых и почти 13 тысяч людей, оставшихся без крова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

При этом ООН считает около 50 тысяч человек пропавшими без вести. По словам Родригеса, около 30 тысяч из них находились в портовой зоне города Ла-Гуайра, который пострадал сильнее всего. Он отметил, что там спасатели спасли из-под завалов почти 6,5 тысячи человек, однако, по мнению политика, число выживших может достигать 20 тысяч человек, поскольку многим удавалось выбраться самостоятельно или с помощью близких.

1 июля Делси Родригес, исполняющая обязанности президента Венесуэлы, объявила национальный семидневный траур по жертвам землетрясений. Действовать он начал в тот же день в 18:00 по местному времени.

"Душа Венесуэлы разрывается от горя из-за человеческих жертв разрушительных землетрясений. Сегодня мы разделяем боль семей, потерявших своих близких, и молимся за раненых, пропавших без вести и пострадавшие общины", - Родригес на своей странице в соцсети X.

24 июня на севере Венесуэлы, к западу от столицы страны Каракаса, с интервалом всего в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 - самые мощные в стране за 125 лет. За ними последовали десятки афтершоков. В результате обрушились множество домов. Особенно сильно пострадал штат Ла-Гуайра, где находятся международный аэропорт и крупнейший в стране морской порт. В связи с землетрясением в стране объявлено чрезвычайное положение.

По информации Национального центра США предупреждения о цунами, в Венесуэле имел место так называемый "сейсмический дуплет", когда в одной и той же зоне с разницей всего в несколько секунд происходят два землетрясения большой магнитуды.

#землетрясение #жертвы #Венесуэла

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль
История ожила в «цифре»
Первые ракетки страны стартовали с побед
Подиум для всех
Ночь – не время для детских прогулок
От дипломатии признания к дипломатии влияния
Под властью резца
Мощности увеличились в три раза
Пластиковые отходы – в дело
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Основа формирования профессионального судейского корпуса
Врачи помогают получить профессию
Конституция открывает эпоху цифровизации законодательства
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан О назначении выборов в Курултай Республики Казахстан
Эстафета чести
Комплексный план модернизации легкой промышленности
Европейский вектор
Дом, в котором живут летчики
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Гвардейцы говорят по-казахски
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Чистая вода для села
Тимур Турлов назвал три ключевых преимущества Казахстана
В Бурабае усиливают контроль за порядком
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Еврокомиссия занимает нейтралитет в споре о кондиционерах
Сенат Франции одобрил закон о борьбе со «сверхбыстрой модой»
В Венесуэле спустя пять дней спасли младенца с матерью из-п…
Во Франции на фоне жары подскочили показатели смертности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]