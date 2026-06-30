Сенат Франции одобрил закон о борьбе со «сверхбыстрой модой»

В мире

Сенат Франции спустя почти два с половиной года одобрил законопроект о борьбе со «сверхбыстрой модой», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ритейлеры не смогут размещать заказанную у инфлюенсеров рекламу во Франции и должны будут платить значительные пошлины

Сенат Франции одобрил законопроект о борьбе с ретейлерами «сверхбыстрой моды», внесенный в парламент в начале 2024 года — под ограничения попадут азиатские платформы, включая Temu, Shein и AliExpress. Инициатива призвана снизить вред окружающей среде от деятельности этих компаний и «защитить французские рабочие места», передает France24.

Законопроект запрещает рекламу этих ретейлеров, в том числе с участием инфлюенсеров. При этом, отмечает телеканал, Еврокомиссия уже выразила сомнения относительно соответствия этого положения общеевропейским правилам.

Также на каждый товар таких платформ устанавливается пошлина, которая будет расти со временем. Правительственная поправка, уже принятая Национальным собранием, ужесточает эту меру — к 2030 году сборы на одну единицу товара могут достичь €20. При этом верхняя граница суммы пошлины составляет 50% от стоимости товара до уплаты налогов.

Кроме того, согласно законопроекту, компании, работающие в сфере «сверхбыстрой моды», должны размещать на своих сайтах сообщения, призывающие, в частности, к «трезвости, повторному использованию и восстановлению».

Часть этих денежных сборов будет направлена на развитие инфраструктуры сбора и переработки отходов, уточняет France24.

При этом европейские компании «сверхбыстрой моды» — Zara, H&M, Primark, Uniqlo и другие — не подпадают под действие законопроекта и не будут подвергаться ограничениям со стороны властей Франции. «Под давлением лоббистов первоначальные амбиции документа были значительно урезаны», — приводит телеканал слова члена парламента от партии «Зеленые» Шарля Фурнье.

15 декабря 2025 года еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт заявил Financial Times, что Евросоюз планирует усилить меры защиты потребителей от «очень опасных» товаров, которые продаются на онлайн-платформах, включая Shein и Alibaba. Он предложил обновить правила защиты прав потребителей и усилить ответственность онлайн-платформ. Макграт отметил, что нынешняя система «не соответствует своему назначению», поскольку торговые площадки не несут ответственности за товары сторонних продавцов.

В ноябре 2025 года Брюссель начал проверку Shein из-за подозрения в продаже секс-кукол, похожих на детей, это произошло после того, как власти Франции приостановили работу сайта в стране. Компания объявила о глобальном запрете на продажу этих товаров.

С 1 июля 2026 года в Евросоюзе введут пошлину в размере €3 на небольшие посылки, поступающие из стран за пределами объединения. К 2028 году в сообществе заработает общеевропейский центр отслеживания отправлений.

#Франция #Сенат #ретейлеры

Популярное

Все
Общее дело семьи Томановых
Преступный бизнес на Маркаколе
На Кубке мира по гребле
На байках за экстримом
Ферма, выросшая из мечты
Золото из Праги
Восемь женщин и одна тайна
Степные сюжеты на берегах Невы
Солнечная живопись Ольги Кацюбы
Праздник, рожденный степью
Онлайн-маршрут в школу
Бронза «Актобе»
В Бурабае усиливают контроль за порядком
В Туркестане запустили экскурсионный автобус
Отличилась молодежь
Чесноков вернулся и принес победу
Медицина сделала гигантский рывок в развитии
Не отходы, а сырье для переработки и... искусства
Алматы – город туристов
Литература как провайдер национального кода
Новый этап изучения Улуса Джучи
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Гвардейцы говорят по-казахски
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Асу Алмабаев поднялся в рейтинге перед боем на турнире UFC в Баку
Изменить подход к субсидированию
Лучшие производства года назвали в Улытау
Мост избавил от заторов
Возвращение к земле
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии

Читайте также

Еврокомиссия занимает нейтралитет в споре о кондиционерах
В Венесуэле спустя пять дней спасли младенца с матерью из-п…
Во Франции на фоне жары подскочили показатели смертности
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1,4 тысячи …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]