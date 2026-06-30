Сенат Франции одобрил закон о борьбе со «сверхбыстрой модой»

Сенат Франции спустя почти два с половиной года одобрил законопроект о борьбе со «сверхбыстрой модой», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ритейлеры не смогут размещать заказанную у инфлюенсеров рекламу во Франции и должны будут платить значительные пошлины

Сенат Франции одобрил законопроект о борьбе с ретейлерами «сверхбыстрой моды», внесенный в парламент в начале 2024 года — под ограничения попадут азиатские платформы, включая Temu, Shein и AliExpress. Инициатива призвана снизить вред окружающей среде от деятельности этих компаний и «защитить французские рабочие места», передает France24.

Законопроект запрещает рекламу этих ретейлеров, в том числе с участием инфлюенсеров. При этом, отмечает телеканал, Еврокомиссия уже выразила сомнения относительно соответствия этого положения общеевропейским правилам.

Также на каждый товар таких платформ устанавливается пошлина, которая будет расти со временем. Правительственная поправка, уже принятая Национальным собранием, ужесточает эту меру — к 2030 году сборы на одну единицу товара могут достичь €20. При этом верхняя граница суммы пошлины составляет 50% от стоимости товара до уплаты налогов.

Кроме того, согласно законопроекту, компании, работающие в сфере «сверхбыстрой моды», должны размещать на своих сайтах сообщения, призывающие, в частности, к «трезвости, повторному использованию и восстановлению».

Часть этих денежных сборов будет направлена на развитие инфраструктуры сбора и переработки отходов, уточняет France24.

При этом европейские компании «сверхбыстрой моды» — Zara, H&M, Primark, Uniqlo и другие — не подпадают под действие законопроекта и не будут подвергаться ограничениям со стороны властей Франции. «Под давлением лоббистов первоначальные амбиции документа были значительно урезаны», — приводит телеканал слова члена парламента от партии «Зеленые» Шарля Фурнье.

15 декабря 2025 года еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт заявил Financial Times, что Евросоюз планирует усилить меры защиты потребителей от «очень опасных» товаров, которые продаются на онлайн-платформах, включая Shein и Alibaba. Он предложил обновить правила защиты прав потребителей и усилить ответственность онлайн-платформ. Макграт отметил, что нынешняя система «не соответствует своему назначению», поскольку торговые площадки не несут ответственности за товары сторонних продавцов.

В ноябре 2025 года Брюссель начал проверку Shein из-за подозрения в продаже секс-кукол, похожих на детей, это произошло после того, как власти Франции приостановили работу сайта в стране. Компания объявила о глобальном запрете на продажу этих товаров.

С 1 июля 2026 года в Евросоюзе введут пошлину в размере €3 на небольшие посылки, поступающие из стран за пределами объединения. К 2028 году в сообществе заработает общеевропейский центр отслеживания отправлений.