Еврокомиссия занимает нейтралитет в споре о кондиционерах

В мире

Несмотря на рекордную жару, ЕК отказалась занимать сторону в набирающих остроту спорах о кондиционерах. В Брюсселе заявили, что исполнительная власть не должна диктовать потребителям их выбор, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Около 20% европейских домохозяйств оснащены кондиционерами, тогда как в США, Японии и Южной Корее они имеются в 90% жилищ.

Дефицит систем охлаждения в Европе не может не бросаться в глаза. Он превратился в одну из главных тем политических баталий, особенно после того, как невиданная жара унесла жизни как минимум 1300 европейцев, вынудив людей судорожно искать решения, чтобы сделать повседневную жизнь терпимой.

"Мы знаем, что большинство жилых домов и квартир в Евросоюзе не оборудованы кондиционерами. Это не то, что традиционно закладывается при строительстве, тем более что значительная часть нашего жилищного фонда на самом деле довольно старая, - сказала в понедельник Анна-Кайса Итконен, представитель Еврокомиссии по вопросам климата. - Есть ли у нас позиция по кондиционерам "за“ или "против“? По сути, нет. Но мы рассматриваем это как одно из направлений политики, связанное с реновацией и энергоэффективностью зданий и жилых помещений, а также как часть нашей жилищной стратегии".

Отвечая на вопрос Euronews, не должна ли Комиссия обозначить свою позицию с учетом растущего политического значения темы, её представитель подчеркнула, что приоритетом исполнительных органов ЕС является обеспечение «эффективного и результативного» перехода к климатической нейтральности. В то же время в Еврокомиссии не исключили пересмотра нейтральной позиции, если политический контекст изменится.

Системы кондиционирования издавна вызывают споры среди европейцев. Критики утверждают, что они повышают спрос на электроэнергию, перегружают энергосети, выбрасывают в атмосферу горячий воздух и не устраняют коренные причины климатического кризиса.

Сторонники, напротив, говорят, что это необходимый инструмент для обеспечения приемлемых условий жизни и поддержания производительности труда в условиях испепеляющей жары.

Во Франции крайне правая партия «Национальное объединение», лидирующая в опросах в преддверие президентских выборов-2027, предложила масштабную субсидируемую программу установки кондиционеров. Даже лидер «зелёных» Марин Тонделье признала, что кондиционеры «становятся» необходимостью.

Осознавая разгоревшуюся дискуссию, Еврокомиссия с заметной осторожностью подходит к этому чувствительному вопросу и заявляет, что основной акцент следует делать не на самих системах кондиционирования, а на источнике энергии, который их питает. В 2025 году около 47 % всей электроэнергии в ЕС приходилось на возобновляемые источники.

В следующем месяце Еврокомиссия намерена представить План действий по электрификации, который будет включать новые меры по переводу систем отопления и охлаждения в блоке на электричество.

«В конечном счете решения о том, нужно ли что‑то делать или не нужно, — это, разумеется, вопрос компетенции государств-членов», - сказала Итконен.

Дискуссия о кондиционерах разворачивается на фоне более широкого пересмотра «Зелёного курса» - всеобъемлющего пакета законов, который ЕС принял для достижения климатической нейтральности, идеального баланса между выбросами и удалением парниковых газов к 2050 году.

Хотя крайний срок (2050-й год) остаётся в силе, многие элементы, поддерживающие эту трансформацию, были существенно упрощены под сильным давлением со стороны правительств и бизнеса. В официальной коммуникации Еврокомиссия больше не использует термин «Зёленый курс», отмечают обозреватели, говоря вместо этого о «нулевых чистых выбросах» и «декарбонизации».

#спор #ЕК #кондиционеры

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