Европейские эксперты рекомендуют не давать телефон ребенку в его первые два года

В мире

Детям младше двух лет следует полностью избегать экранов, говорится в новом обзоре, связывающем ранний контакт с ними с долгосрочными рисками для развития.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Использование экранов в первые два года жизни связано с долгосрочными последствиями для здоровья и качества жизни, следует из нового систематического обзора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Анализ показал, что использование цифровых медиа — прежде всего телевизоров, мобильных телефонов и планшетов — широко распространено среди детей младше двух лет и может быть связано с потенциальным вредом для их развития.

Время перед экраном сокращает возможности для налаживания связи с близкими и игр с другими детьми, ограничивает развитие речи и усиливает перевозбуждение.

«Мы выяснили, что использование экранов детьми до двух лет стало глобальной проблемой, которая в 2026 году по‑прежнему решается недостаточно эффективно», — сказал Рейф Клэйтон, старший преподаватель Университета Лидса.

Поскольку первые два года жизни критически важны для формирования основы физического и психического здоровья ребёнка, время перед экраном «затрагивает целое поколение и их будущее качество жизни», — добавил он.

Основываясь на полученных данных, исследователи из четырёх британских университетов — Университета Лидса, Университета Лидс Тринити, Астонского университета и Лафборского университета — рекомендуют полностью исключить преднамеренное и регулярное использование экранов детьми до двух лет.

Учёные призывают пересмотреть любые рекомендации, которые поощряют совместное использование экранов с детьми до двух лет или утверждают, что экранные технологии подходят «для любого возраста».

«Мы надеемся, что полученные данные помогут родителям, специалистам и лицам, принимающим решения, выработать устойчивый подход к использованию технологий и станут основой для разработки соответствующих рекомендаций для маленьких детей», — сказал Ричард Джеймс, эксперт по зависимому поведению из Лафборского университета.

Он добавил, что из‑за отсутствия чётких рекомендаций родители «по неволе приучают детей и младенцев к нездоровым привычкам и формируют у них нездоровые отношения с экранными устройствами».

По словам исследователей, к двум годам ежедневное использование экранов становится почти повсеместным и превышает рекомендованные пределы.

Они отметили, что одной из основных причин столь раннего знакомства детей с экранами является загруженность родителей, из‑за которой взрослые всё чаще полагаются на гаджеты как на «няню», чтобы занять ребёнка.

«Семьи сталкиваются с этой проблемой, не имея необходимой информации и поддержки. Ответственность не может лежать только на их плечах», — сказала Андреа Лидсом, основательница фонда 1001 Critical Days Foundation, заказавшего обзор.

Она добавила, что технологические компании должны признать свою роль, а родителям не следует предлагать контент, маркированный или рекламируемый как подходящий для младенцев, когда доказательства указывают на обратное.

#дети #эксперты #телефон

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