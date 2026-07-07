Иностранец пострадал при восхождении в горах Алматинской области

В Талгарском районе Алматинской области на пике Маншук Маметовой, расположенном на высоте 4194 метров над уровнем моря, помощь спасателей потребовалась одному из участников туристической группы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Группа из трех человек совершала восхождение по маршруту через перевал Антикайнен. Во время подъема один из туристов, гражданин Российской Федерации, получил травму и не смог самостоятельно продолжить движение. После поступления сообщения к месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели ДЧС города Алматы.

Они нашли пострадавшего, оказали ему необходимую помощь и организовали безопасный спуск с высокогорного участка маршрута. После завершения спасательной операции турист был передан сотрудникам Центра медицины катастроф для дальнейшей госпитализации.