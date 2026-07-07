Открыты новые рейсы в Китай и Кыргызстан

Авиация

Министерством транспорта продолжается работа по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанская авиакомпания FlyArystan открыла новые международные маршруты в Китай и Кыргызстан. С 26 июня текущего года авиакомпания выполняет рейсы по маршруту Актау – Урумчи (Китай) с частотой 2 раза в неделю – по вторникам и пятницам – на воздушных судах типа Airbus A320.

Кроме того, с 3 июля текущего года запускаются регулярные рейсы по маршруту Астана – Иссык-Куль (Кыргызстан). Полеты будут выполняться 2 раза в неделю – по понедельникам и пятницам – также на воздушных судах типа Airbus A320.

Открытие новых международных авиамаршрутов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и гуманитарного сотрудничества Казахстана с Китаем и Кыргызстаном, а также расширит возможности для путешествий и укрепления региональной взаимосвязанности.

#Китай #авиация #Кыргызстан

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