Парад детских колясок пройдёт в Караганде

Фото: акимат Карагандинской области

Карагандинцев приглашают 1 июня, в День защиты детей, принять участие в уже ставшем традиционном параде колясок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Родители должны красочно и креативно украсить средства передвижения своих малышей. Использовать можно любые материалы: ткани, картон, бумагу и другое.

Сбор родителей и их малышей состоится 1 июня в 13:00 на площади перед Дворцом культуры горняков. Парад колясок в этом году пройдёт уже в десятый раз.