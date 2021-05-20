Парламент принял уточненный бюджет на 2021 год

Экономика
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Лаура Тусупбекова
Архивное фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял уточненный республиканский бюджет на 2021 год, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечалось ранее, прогноз доходов республиканского бюджета на 2021 год определен в сумме 7 204 292 142 тыс. тенге с увеличением на 278 717 836 тыс. тенге против утвержденного плана. Увеличение доходов республиканского бюджета против утвержденного плана прогнозируется на 437 993 130 тыс. тенге. Снижение доходов - на 159 275 294 тыс. тенге.

Кроме того, будут увеличены расходы бюджета на 1,3 трлн тенге, которые будут направлены на строительство дорог, инфраструктуры, улучшение жилищных условий граждан и обеспечение сельских жителей питьевой водой.

Гарантированный трансферт из Национального фонда не меняется и сохранен в размере 2 700 млрд тенге. Целевой трансферт из Национального фонда увеличен с 1 трлн тенге до 1 850 млрд тенге.

Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 15 334 млрд тенге. Дефицит бюджета спрогнозирован на уровне 3,5% к ВВП.

Как отметил министр финансов Ерулан Жамаубаев, уточнение направлено на финансовое обеспечение мероприятий предвыборной программы партии "Nur Otan", стратегические инициативы и поручения Главы государства, а также на меры по борьбе с COVID-19.

"На реализацию предвыборной платформы "Nur Otan" будет направлено 884 млрд тенге. Эти средства пойдут на строительство и реконструкцию дорог, улучшение жилищных условий граждан, обеспечение чистой питьевой водой и модернизацию сел в рамках специального проекта "Ауыл – Ел бесiгi", - пояснил глава Минфина.

Кроме того, на финансирование противоэпидемиологических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией будет направлено 265 млрд тенге.

"Наибольшая часть в сумме 723 млрд тенге направлена на поддержку реального сектора экономики. Это окажет мультипликативный эффект на развитие страны в среднесрочной перспективе. В результате расходы на данную сферу планируются в объеме 2,4 трлн тенге, или почти 16% от общего объема расходов. Социальная сфера бюджета в целом увеличена на 374 млрд тенге и составляет 7,5 трлн тенге или 48,7% к общему объему расходов. Расходы силовых структур запланированы в сумме 1,6 трлн тенге с ростом на 211 млрд тенге", - сказал Ерулан Жамаубаев.

Однако, снижены общегосударственные расходы на 80 млрд тенге и составляют 3,3 трлн тенге. Как пояснил глава Минфина, уменьшение расходов данного блока связано с перераспределением резерва на инициативы Президента.

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