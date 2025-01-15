Пассажирка напала на сотрудника наземной службы FlyArystan

В авиакомпании заявили, что женщина будет привлечена к ответственности в соответствии с действующим законодательством

Фото: Polisia.kz

14 января пассажирка рейса FS 7057 по маршруту Алматы – Астана напала на сотрудника наземной службы FlyArystan в Международном аэропорту Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на авиакомпанию

По информации пресс-службы, пассажирка подошла к стойке регистрации за 30 минут до вылета и подтвердила наличие регистрации на рейс, после чего направилась на досмотр. Однако ей не хватило времени, чтобы успеть на посадку, так как посадка на рейс начинается за 30 минут до вылета, и в это время всем пассажирам необходимо находиться на гейте.

«После этого пассажирка вернулась в зону регистрации и начала вести себя агрессивно по отношению к сотруднику, который направил ее в зону досмотра. В ходе инцидента она выбросила телефон сотрудника и нанесла удары по лицу и животу, продолжая угрожать словесно. Этот акт агрессии был зафиксирован камерами видеонаблюдения и свидетелями»,– рассказали в пресс-службе.

В авиакомпании заявили, что пассажирка, проявившая деструктивное поведение, будет привлечена к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Авиакомпания также оставляет за собой право применить соответствующие меры в рамках своей политики безопасности, в том числе включение в «черный список» пассажиров.

«Мы настоятельно подчеркиваем, что каждый пассажир несет полную ответственность за свое поведение и соблюдение норм уважения к окружающим. Важно помнить, что своевременная явка на рейс является личной ответственностью пассажира. Безопасность и комфорт полета зависят от культуры взаимного уважения, дисциплины и соблюдения правил всеми участниками процесса», – заявили в компании.

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