Air Astana обязали выплатить компенсацию семье Зере

История девочки, оставленной в аэропорту по вине авиакомпании, может стать прецедентом

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Сегодня завершилось рассмотрение апелляционной жалобы Air Astana на решение Турксибского районного суда Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал адвоката Данильхана Шагатаева

Защитник сообщил, что перевозчик просил снизить моральную компенсацию с 5 млн до 1,5 тенге.

«Судебная коллегия Алматинского городского суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы, решение оставила в силе. Это значит, что мама ребенка получит 5 млн тенге моральной компенсации, как решил до этого первый суд. Мы очень рады завершению данного резонансного дела и можем с облегчением сказать о том, что мы победили», – поделился он, добавив, что судебный акт вступил в законную силу.

Адвокат подчеркнул, что данный кейс станет примером в будущем, а также пообещал подробнее рассказать эту историю в следующей публикации.

Напомним, 21 июля несовершеннолетнюю Зере не допустили на рейс Air Astana Астана – Уральск. Она вместе со своей сестрой-двойняшкой должна была прилететь к родителям. Сообщалось, что мать девочки добилась компенсации и изменений норм законодательства в части обеспечения прав несовершеннолетних пассажиров. Суд обязал Air Astana выплатить матери моральную компенсацию в размере 5 млн тенге. Однако Air Astana подала апелляционную жалобу на решение суда.

Защитник ранее поведал о другом случае, произошедшим в аэропорту Антальи с подростком из Казахстана.