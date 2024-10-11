Пассажиры автобуса устроили драку в Караганде

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По данным ДП региона, потасовка возникла после того, как начал дебоширить пьяный мужчина. По просьбе одного из пассажиров водитель высадил гражданина, находящегося в нетрезвом состоянии.

После автобуса между ними произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

«Приехавший по вызову экипаж патрульной полиции установил данные участников инцидента и вызвал скорую помощь. В результате 17-летний карагандинец доставлен в медицинское учреждение, а 27-летний нарушитель – в Центр временной адаптации и детоксикации Караганды», – детализировали в правоохранительных органах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 108-1 УК РК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».