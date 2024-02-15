Пациента с признаками инсульта фельдшеры доставили в больницу на санях в СКО

Эвакуацию из дома до машины скорой помощи затруднили снежные заносы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной центр скорой помощи

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Как сообщается, в селе Бесколь Кызылжарского района поступил вызов в к мужчине 56 лет.

Он жаловался на онемение левых конечностей, головокружение. «Скорая» из-за выпавшего накануне снега не смогла доехать до пациента. Медикам пришлось пешком добираться по заснеженной дороге около 400 метров.