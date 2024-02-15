Пациента с признаками инсульта фельдшеры доставили в больницу на санях в СКО

116
Эвакуацию из дома до машины скорой помощи затруднили снежные заносы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной центр скорой помощи
Как сообщается, в селе Бесколь Кызылжарского района поступил вызов в к мужчине 56 лет.
Он жаловался на онемение левых конечностей, головокружение. «Скорая» из-за выпавшего накануне снега не смогла доехать до пациента. Медикам пришлось пешком добираться по заснеженной дороге около 400 метров.
– После осмотра у пациента были выявлены признаки инсульта, была оказана помощь, но эвакуацию из дома до машины скорой помощи затруднили снежные заносы. Фельдшеры Айдар Омаров и Амир Широжеев решили перевезти больного на санках. В паре с водителем Айдыном Смагуловым пациент был своевременно доставлен в стационар.