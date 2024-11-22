Павлодарцев призвали не умалчивать о фактах насилия над детьми

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

С начала года в Павлодарской области зафиксировали 30 случаев нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций (РСК)

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что после прошлогоднего инцидента в селе Бескауга под Экибастузом, когда была убита семилетняя Милана Давыдова, в регионе пересмотрели алгоритм обеспечения безопасности и прав детей. В первую очередь стояла задача по предотвращению насилия в отношении детей и превенции детских суицидов. 

«Если в 2024 году в регионе зарегистрировано 30 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, то 16 из них выявили педагоги. Каждый из этих фактов - вопиющий, и мы обязательно продолжим эту работу. Во всех учреждениях образования мы размещаем контакты на случаи насилия в отношении детей. Это номера горячих линий, и аккаунты в соцсетях. Но самый легкий способ - позвонить на номер горячей линии 111. С начала учебного года мы уже приняли более 120 обращений только от детей», - рассказала на площадке РСК руководитель управления образования Самал Айтказина. 

Главный педагог Павлодарской области обратилась к родительской общественности и призвала ее внимательнее относиться к своим же детям.

По словам Самал Айтказиной, с ребенком нужно общаться и советоваться, чтобы знать, о чем он думает и переживает. Что касается детей, то им глава управления образования посоветовала обращаться на горячую линию в любой трудной жизненной ситуации. Она призвала не бояться и говорить обо всем прямо.

#дети #насилие #права #защита

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