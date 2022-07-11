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Пайзы времен Золотой Орды
Серик Кабдулов, Атырау

Среди редких и наиболее ценных экспонатов Атырауского областного историко-краеведческого музея можно назвать две пайзы, или верительные металлические бирки ханов Абдуллы и Узбека, которые хранятся в новом экспозиционном зале «Ұлық Ұлыс – Алтын Орда».


Это пластины с надписью, которые правители выдавали разным лицам как символ делегирования власти, наделения особыми полномочиями. Носили пайзы – с ударением на вторую гласную – на шнуре или цепи на шее либо на поясе. Время введения пайзы в точности неизвестно, но уже в летопи­сях VII–VIII веков упоминается о сущест­вовании небольших серебряных дощечек, служивших разрешительным документом, например, для проезда. Пайзы чаще всего были деревянные, медные, серебряные и золотые, иногда украшались драгоценными камнями.


Как рассказали в музее, пайзы были наиболее популярными у ханов Золотой Орды в XIII–XV веках. Плитки изготавливались размерами 30 на 10 см, а формы имели разнообразные, чаще всего четырехугольные и круглые с изогнутыми краями. Такие пайзы составляют значительную часть золотоордынской казны, дошедшей до наших дней.


Золотоордынские пайзы были широко распространены в современной Монголии, в Сибирском регионе, в Прибайкалье до западноевропейской территории и имели одинаковую юридическую силу, это был общий для всех документ. Такие факты свидетельствуют о значимости Золотой Орды, ее роли в международных отношениях. Пайза долгое время была главным документом, который показывали послы, торговцы, купцы при пересечении границ. Чаще всего на таких пластинах была надпись «Разрешена повелением правящего страной человека». Также на них могли присутствовать изображения и символы.


Известно, что хан Узбек – хан Золотой Орды с 1313 года. При нем государственной религией Золотой Орды был признан ислам. Узбек особенно активно утверждал свою власть в русских княжествах, выдал свою сестру за Московского князя Юрия Даниловича. Правление Узбека стало временем наи­высшего могущества Золотой Орды. Золотоордынский хан Абдулла, сын Узбека, правил с 1368 по 1370 год.

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