Печное отопление и привозную воды продолжают использовать школы в Костанайской области

Далеко от цивилизации

Около 10% школ Костанайской области используют печное отопление и привозную воду.

Казалось бы, в XXI веке блага цивилизации должны дойти до самых отдаленных уголков страны. Но нет, в республике еще немало населенных пунк­тов, где по-прежнему нет водо- и газопроводов. И хуже всего, что в таких условиях приходится жить детям.

Есть такие села и в Костанайской области. Газификацией в регионе охвачено 69 населенных пунктов, в которых расположено 110 объектов образования: 83 школы и 27 детских садов, из которых 58, или 53%, отапливаются газом. 38, или 34%, находятся на центральном и одна на электрическом отоплении.

Оставшиеся 13 учреждений образования, а это 12%, при технической возможности перевода котельных установок на природный газ все еще отап­ливаются каменным углем.

– В положительном плане отмечу Алтынсаринский район, где в селах все объекты образования отапливаются голубым топливом: четыре школы и четыре детских сада. Аналогичная ситуация и в районе имени Беимбета Майлина, где расположено шесть школ и два дошкольных учреждения.

В этих школах сокращены расходы, связанные с разгрузкой топлива и утилизацией золы. По данным управления ЖКХ, в 2022 году планируется газифицировать еще четыре села, а в 2023-м – пять сел, где расположено 10 школ, – сообщила начальник управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

Еще один наболевший вопрос, который все еще полностью не удается решить на протяжении нескольких лет, – обогрев школ котельными, которые пристрое­ны к зданиям образования, что не соответствует требованиям пожарной безопасности. В Костанайской области 47 таких школ, что составляет 10% от общего количества.

– Из них 14 с контингентом от 4 до 35 учащихся, где имеется риск закрытия или реорганизации. В 19 объектах образования требуется строительство котельной в первоочередном порядке. На разработку ПСД для 17 школ требуется 280,7 миллиона тенге. На строительство котельных в еще двух школах Денисовского района имеется проектно-сметная документация, прошедшая госэкспертизу и получившая положительное заключение. На эти цели требуется 267,5 миллиона тенге, – сообщила Зауре Байменова.

Есть в сельских школах и проб­лемы с водоснабжением. На сегодня в 83 из них, то есть в 17%, используется привозная вода. Правда, в текущем году в 12 школах положение обещают поправить. Сделают это за счет обеспечения центральным водоснабжением 11 сел, в которых и расположены эти объекты образования.