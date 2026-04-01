Педагогическое образование в Казахстане будет выведено в число ключевых приоритетов кадровой и образовательной политики. Об этом заявила заместитель Премьер-министра РК Аида Балаева, говоря о задачах трансформации системы подготовки кадров и воспитательной работы с молодежью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По ее словам, современный этап развития страны требует нового понимания роли учителя и новых подходов к работе педагогических вузов. В условиях технологических изменений и масштабных общественных реформ именно педагогическая система должна стать одной из опор формирования человеческого капитала.

«Особый приоритет – педагогическое образование. Современный учитель – это не только носитель знаний, но и проводник духовных ценностей и идеологии Справедливого Казахстана, а также новых технологий, включая ИИ-педагогику, этику и безопасность цифровой среды. Поэтому работа педагогических вузов будет переформатирована, они должны стать драйверами развития человеческого капитала и проводимых политических реформ», – сказала Аида Балаева.

Как было отмечено, Казахстан формирует университеты нового типа – не только как образовательные площадки, но и как центры развития инноваций и экономики, национальной идентичности и гражданской ответственности. Это требует преобразований на всех этапах – от поступления и конкурсного отбора до формирования компетенций, трудоустройства и последующего повышения квалификации.

Отдельное внимание в этой работе будет уделено воспитательной составляющей. В ее основе должны находиться укрепление общенационального единства, продвижение ценностей ответственного и созидательного патриотизма, трудолюбия, прогресса, знаний и высокой экологической культуры. Эти ориентиры отражены в концепциях «Закон и порядок», «Таза Қазақстан» и «Толық адам».

«Сегодня мы делаем принципиальный выбор и переходим от фрагментарных решений – к системной политике, от реагирования – к опережению, от подготовки кадров – к формированию будущего. И наша ключевая задача – создать в Казахстане такую среду, в которой каждый талант станет силой развития страны», – резюмировала она.

Новый подход ориентирован не только на обновление образовательной инфраструктуры, но и на формирование среды, в которой образование, воспитание и развитие гражданской ответственности становятся частью единой стратегии развития страны.