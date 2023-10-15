Пекин: действия Израиля в секторе Газа вышли за пределы самообороны

Действия Израиля вышли за рамки самообороны, им следует прекратить коллективное наказание жителей сектора Газы, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на EurAsia Daily

Фото: Жэньминь Жибао

«Китай выступает против и осуждает все действия, которые вредят гражданскому населению, поскольку они идут вразрез с человеческой совестью и нарушают основные нормы международного права», – заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.

Он подчеркнул, что «действия Израиля вышли за рамки самообороны, Израилю следует серьезно прислушаться к призывам международного сообщества и генерального секретаря ООН и прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа».

По его словам, все стороны должны воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации, а также как можно скорее вернуться за стол переговоров.