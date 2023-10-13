Израиль дал 24 часа жителям Газы для эвакуации

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ХАМАС в свою очередь призвал горожан не эвакуироваться

Фото: varlamov.ru

Израиль приказал эвакуировать "всех гражданских лиц" из города Газа на юг в течение 24 часов, в преддверии проведения наземной операции ЦАХАЛ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com.

Израильская армия "приказала эвакуировать всех гражданских лиц в городе Газа из их домов на юг, для их же безопасности и защиты", – говорится в заявлении, распространенном на рассвете сегодня, 13 октября.

Гражданское население должно "переместиться в район к югу от ручья Вади Газзех".

"Вам не будет позволено вернуться в город Газа до тех пор, пока не будет сделано дополнительное объявление, разрешающее вам это сделать", – говорится в заявлении.

ХАМАС в свою очередь призвал жителей Газы "не слушать израильскую пропаганду и не поддаваться на призывы об эвакуации".

По последним данным, агентство ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA объявило о передислокации своего офисного центра и сотрудников на юг сектора. Представители агентства призвали Израиль соблюдать международное право и обеспечить безопасность мирных граждан. В зданиях 92 школ UNRWA на территории Газы нашли убежище около 200 тысяч человек.

В Нью-Йорке пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что армия обороны Израиля проинформировала организацию об этом приказе об эвакуации, который, по его словам, касается около 1,1 млн жителей северной части сектора Газа.

Дюжаррик заявил, что эвакуация такого масштаба "невозможна без разрушительных гуманитарных последствий", призвав Израиль отменить приказ.

#Израиль #эвакуация #призыв #ХАМАС #сектор Газа #блокада

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