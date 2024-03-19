Пенсионер из СКО чуть не угодил в ловушку мошенников

Пенсионер-сельчанин из СКО едва не стал жертвой интернет-мошенников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Ему позвонили якобы от оператора сотовой связи, затем из «службы безопасности банка», потом «из КНБ». Мошенники убедили 67-летнего мужчину, что его банковский счет под угрозой. По указанию злоумышленников, он поехал в Петропавловск, снял все средства с депозита и собирался перечислить их на «страховую ячейку» — то есть в руки преступников.

К счастью, действия пенсионера, который выполнял финансовые операции под диктовку неизвестных по телефону, привлекли внимание работника банка и 46-летнего горожанина Жениса Баймусина. Они попытались остановить сельчанина.

Мошенники, услышав, что их планы под угрозой, вызвали для своей жертвы такси и велели ехать в другое отделение банка. Женис позвонил в полицию, догнал пенсионера на улице и удержал его от поездки. Прибывшие стражи порядка окончательно убедили пожилого человека, что он был в шаге от того, чтобы потерять все свои сбережения.

«Я часто слышу о таких способах обмана. О них много пишут в WhatsApp. Сразу почувствовал, что дедушку обманывают», – говорит Женис Баймусин.

По информации управления криминальной полиции ДП СКО, различные варианты «звонка из банка» — самый распространенный вид интернет-мошенничества: из 126 фактов, зарегистрированных с начала года, 52 преступления совершены именно по этой схеме.