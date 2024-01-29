Пенсионерка отдала все свои сбережения для «спасения внука» в Карагандинской области

Мошенник обманул ее на 700 тысяч тенге и 5 тысяч долларов США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что 73-летней жительнице Сарани позвонил неизвестный и сообщил, что ее внук якобы совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжелые травмы получил пешеход. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, а виновник ДТП будет привлечен к уголовной ответственности.

Чтобы избежать неприятностей требуется передать 9 млн тенге некоему лицу. Пенсионерка, находясь в шоке, отдала посреднику все свои сбережения – 700 тысяч тенге и 5 тысяч долларов США. После этого женщина поняв, что стала жертвой действий мошенников, обратилась в полицию.

Сотрудниками полиции города Сарань по подозрению в мошенничестве задержан 19-летний житель Караганды.

Полицейские изъяли у задержанного денежные средства - 550 тысяч тенге и 5 тысяч долларов США, принадлежащие потерпевшей. 150 тысяч тенге подозреваемый успел потратить – закрыл кредит в банке.