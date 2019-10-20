Пенсионерка подозревается в убийстве в Алматинской области

В ночь на 19 октября в одном из крестьянских хозяйств Алматинской области полицейские обнаружили труп мужчины. Он скончался от ножевого ранения в сердце. В преступлении подозревают 59-летнюю жительницу города Зырьяновска Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.   

По информации Департамента полиции области, преступление произошло в Жамбылском районе, недалеко от села Мынбаево в одном из крестьянских хозяйств, где убитый работал пастухом. Ему было 46 лет, сам потерпевший проживал в Илийском районе.

"Прибывшая по вызову оперативно-следственная группа Жамбылской районной полиции задержала на месте происшествия 59-летнюю женщину, обоснованно подозреваемую в совершении преступления", – сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.

Оказалось, что пенсионерка приехала на заработки из Восточно-Казахстанской области и устроилась на ферму поварихой. Женщина рассказала, что потерпевший часто приставал к ней и оскорблял. И в итоге очередная ссора, возникшая во время празднования ее дня рождения, завершилась убийством.

"По факту убийства с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное расследование, предусмотренное статьей 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Убийство", – добавили в ведомстве.

На месте происшествия полицейские нашли нож, который, по всей видимости, стал орудием преступления. Кухонный предмет приобщили к материал расследования в качестве вещественных доказательств.

