Пенсионерку сбили насмерть в Караганде

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Карагандинец сбил пешехода, передает корреспондент Kazpravda.kz

28 мая в Караганде в районе Майкудука, 36-летний водитель автомашины «Шевроле Кобальт» допустил наезд на пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП 66-летняя пешеход скончалась на месте происшествия.