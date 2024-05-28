Пенсионерку сбили насмерть в Караганде
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Женщина переходила дорогу в неустановленном месте
Карагандинец сбил пешехода, передает корреспондент Kazpravda.kz
28 мая в Караганде в районе Майкудука, 36-летний водитель автомашины «Шевроле Кобальт» допустил наезд на пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП 66-летняя пешеход скончалась на месте происшествия.
«По факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. ДП обращается ко всем участникам дорожного движения: просим не допускать перехода дорожного полотна в неположенном месте, не превышать допустимую скорость, соблюдать требования дорожных знаков», – добавили в пресс-службе ДП Карагандинской области.