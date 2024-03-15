Пенсионеры с 1 апреля смогут бесплатно ездить на автобусах в Актюбинской области

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Право бесплатного проезда на городских автобусах будет и у лиц с ограниченными возможностями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Об этом глава региона Асхат Шахаров сообщил на сессии областного маслихата. В частности, он отметил, что будет рассмотрена возможность бесплатного проезда на автобусах для лиц с инвалидностью и пенсионеров Актобе.

В настоящее время городскими маршрутами бесплатно пользуются лица, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны, а также люди, имеющие первую и вторую группу инвалидности. Кроме того, для пенсионеров установлена 50%-ная скидка на проезд. Такая льгота действует с сентября 2021 года.

– В этом году в области будут сданы в эксплуатацию 14 школ и несколько новых детских садов. Построят объекты здравоохранения, реализуются масштабные проекты по ремонту дорог. Помимо этого, интенсивно ведутся работы по газификации сел. Недавно автобусный парк нашего города пополнился 30 новыми автобусами. Будет поставлено еще 65 новых автобусов, – сказал он.

По словам акима, гражданам с ограниченными возможностями и пенсионерам будет предоставлена возможность бесплатного проезда на автобусах.

Глава региона также сообщил, что в 2025 году к празднованию 100-летия со дня рождения Алии Молдагуловой в Актобе будет построен Центр патриотизма.

– Городской акимат уже прорабатывает вопрос строительства здания возле памятника Алии Молдагуловой. Верю, что этот проект также будет успешно реализован, — сказал глава региона.

Он поздравил депутатов с праздником «Көрісу күні» и призвал их к совместной плодотворной работе.

#Актюбинская область #пенсионеры #автобусы #бесплатный проезд

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