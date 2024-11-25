Пенсионные активы казахстанцев составили 21,6 трлн тенге

Рост за 10 месяцев превысил 3,7 трлн тенге (составил 20,8%). За год пенсионные активы увеличились на сумму порядка 4,4 трлн тенге или на 25,3%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ЕНПФ

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 ноября пенсионные накопления за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) составили более 20,7 трлн тенге (прирост за год – 24,5%, с начала года – 19,9%). Сумма пенсионных накоплений по ОППВ сформирована в размере порядка 633,8 млрд тенге, показав рост за год на 15,3%, с начала текущего года – на 11,5%. Самый большой прирост (47,3% за год, 39,2% - с начала года) показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил более 7,3 млрд тенге.

На пенсионные счета вкладчиков с 1 января 2024 года поступают дополнительные средства – обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). За 10 месяцев сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила более 194,9 млрд тенге.

Пенсионные накопления увеличиваются за счет поступлений в виде пенсионных взносов и инвестиционного дохода. Пенсионные взносы на счета вкладчиков за 10 месяцев составили более 2,2 трлн тенге (рост на 29,7% или 514,6 млрд тенге по сравнению с показателем прошлого года).

Рост показывают все виды взносов: на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) по учету ОПВ с начала года поступило порядка 2 трлн тенге (это на 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года), по учету ОППВ – 94,5 млрд тенге (рост на 19,8%), ДПВ – 2,6 млрд тенге (рост на 38,0%).

Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, с начала года составил порядка 2,4 трлн тенге. Его объем увеличился более чем на 1,1 трлн тенге (или на 92,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выплаты и переводы

Выплаты по всем видам взносов и переводы в страховые организации из ЕНПФ за 10 месяцев составили порядка 990 млрд тенге, что превышает объем выплат прошлогоднего аналогичного периода почти в 2 раза.

429,1 млрд тенге составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение.

Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили порядка 171,6 млрд тенге, что выше показателя прошлого года на 39,8%.

За 10 месяцев с начала года также осуществлены выплаты по наследству – 50,3 млрд тенге, в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК –33,9 млрд тенге, лицам с инвалидностью – более 2,5 млрд тенге, на погребение – порядка 8,4 млрд тенге. В страховые организации переведена сумма более 294,1 млрд тенге.

Сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 33 865 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 945 752 тенге.

Количество ИПС

Общее количество пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 ноября 2024 года составило 16,9 млн единиц. Количество счетов с начала года выросло на более чем 4,6 млн единиц или 37,5%, за год – на 37,9%. При этом количество ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ на 1 ноября 2024 г. составило порядка 12,5 млн единиц, из них: более 11,1 млн - по ОПВ, 705,8 тыс. - по ОППВ, порядка 433,5 тыс. - по ДПВ.