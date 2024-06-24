Пенсионные активы казахстанцев увеличились с начала года на 1,4 трлн тенге

Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По состоянию на 1 июня 2024 года пенсионные активы казахстанцев на пенсионных счетах в ЕНПФ превысили 19,2 трлн тенге, увеличившись за 5 месяцев почти на 1,4 трлн тенге (или на 7,7%),  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на фонд

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Годовой рост пенсионных накоплений составил более 3,4 трлн тенге (или 21,5%).

Сбережения, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) превышают 96%. Их объем на 1 июня 2024 года составил порядка 18,6 трлн тенге, увеличившись за год на 21%. Сумма пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) превысила 601,7 млрд тенге (рост за год – 21,5%). Порядка 6,2 млрд тенге накоплено на счетах по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), которые увеличились по сравнению с 1 июня 2023 года на 45,6%.

С 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков поступают дополнительные средства – обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). За 5 месяцев 2024 года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила более 77,5 млрд тенге.

Объем пенсионных накоплений увеличивается за счет входящих потоков в виде пенсионных взносов и инвестиционного дохода. Пенсионные взносы на счета вкладчиков за январь-май 2024 года превысили 1 трлн тенге (рост на 29,2% или более 244 млрд тенге по сравнению с показателем прошлого года).

По данным ЕНПФ, положительную динамику продемонстрировали все виды взносов: на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) по учету ОПВ с начала года поступило более 954,7 млрд тенге (это на 19,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года), на ИПС по учету ОППВ – порядка 47,3 млрд тенге (рост на 20,6%), ДПВ – 1,2 млрд тенге (рост на 34,1%).

«Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, с начала года  составил порядка 631,4 млрд тенге. Эта сумма почти на 138 млрд тенге (или на 28%) больше, чем в прошлом году за аналогичный период», - говорится в сообщении. 

#пенсия #ЕНПФ #данные

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