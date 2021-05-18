Пенсионный отлив
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Михаил Максимов
Динамика ежемесячных изъятий вкладчиками Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) средств на улучшение жилищных условий и другие цели свидетельствует о том, что основная часть казахстанцев, располагающих пенсионными накоплениями, превышающими порог достаточности, уже воспользовалась правом на их досрочное получение.
По информации Национального банка РК, по состоянию на 11 мая количество исполненных заявлений вкладчиков на досрочное изъятие пенсионных накоплений составило 266,8 тыс. на сумму 1,3 трлн тенге.
При этом регулятор констатирует снижение объема ежемесячных изъятий.