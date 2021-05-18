Пенсионный отлив

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Михаил Максимов

Динамика ежемесячных изъятий вкладчиками Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) средств на улучшение жилищных условий и другие цели свидетельствует о том, что основная часть казахстанцев, располагающих пенсионными накоплениями, превышающими порог достаточности, уже воспользовалась правом на их досрочное получение.

По информации Национального банка РК, по состоянию на 11 мая количество исполненных заявлений вкладчиков на досрочное изъятие пенсионных накоплений составило 266,8 тыс. на сумму 1,3 трлн тенге.

При этом регулятор конс­татирует снижение объема ежемесячных изъятий.

Если в феврале текущего года эта сумма составила 643,4 млрд тенге, то в марте она уменьшилась до 302,1 млрд тенге и 283 млрд тенге в апреле.

На решение жилищных вопросов направляется 99,4% изъя­тых накоплений. На лечение использовано 4,7 млрд тенге, в доверительное управление четырех управляющих компаний переданы пенсионные накоп­ления 1 478 граждан на сумму 3,4 млрд тенге.

Основной объем заявок на досрочное использование пенсионных накоплений обрабатывает АО «Отбасы Банк». По информации пресс-секретаря банка Жанар Жолтаевой, большинство заявок на досрочное снятие средств для улучшения жилищных условий направляется на приобретение жилья без ипотеки (полный выкуп). К нас­тоящему времени с этой целью ЕНПФ перечислил на спецсчета 68,5 тыс. клиентов в Отбасы банке более 626 млрд тенге.

Для погашения задолженнос­ти по ипотеке 24,5 тыс. человек выплачено более 100 млрд тенге, а еще более 30 тыс. граж­дан за счет своих пенсионных накоп­лений частично или полностью погасили займы в самом Отбасы банке на сумму около 88,5 млрд тенге.

Кроме того, более 46 млрд тенге единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) использованы вкладчиками ЕНПФ на получение ипотечных жилищных займов по системе жилищных строительных сбережений в Отбасы банке. Значительно меньшие суммы направлены казахстанцами на внесение первоначальных взносов на ипотеку, погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа и строительство индивидуальных жилых домов.

Профессиональные участники сектора недвижимости и финансовой сферы ранее отмечали, что появление в начале текущего года на рынке жилья пенсионных средств привело к росту спроса на квартиры и, согласно рыночным законам, к увеличению цен на жилую недвижимость. Однако пенсионная ликвидность является лишь одним из факторов, влияю­щих на ценообразование на рынке.

По оценке Отбасы банка, рост цен на рынке недвижимос­ти по большей части обусловлен внешними факторами. Так, в 2020 году значительно вырос­ли цены на ресурсы на международном рынке. Например, на обработанную древесину цена выросла почти в 2,2 раза, цены на смолы увеличились на 45%, на медь – на 27%, на сталь – на 13%.

Также стоит заметить, что в 2020 году в мировую экономику были произведены масштабные вливания денежных средств в размере 10 трлн долларов, или 7,5% от мирового ВВП (оценка McKinsey), призванные компенсировать последствия эпидемии коронавируса. В совокупности эти факторы вызвали рост цен на недвижимость во многих странах.

Так, в Турции цены на недвижимость повысились на 27% в годовом выражении, в США – на 15%, в Германии – на 12%, в России – на 10%. В 2021 году эта тенденция продолжается, так как многие страны поддерживают свои экономики инвес­тициями в инфраструктуру.

Среди других факторов, также повлиявших на цены, Отбасы банк называет рост заработной платы строителей, колебания курса доллара, потребность казахстанского рынка в закупках зарубежных строительных материалов.

«Возможность использования населением пенсионных накоп­лений можно назвать одной из причин этого роста. С момента начала приема заявок больше половины было направлено на приобретение жилья без ипотеки (полный выкуп). При этом мы оцениваем, что основная часть накоплений к концу весны уже будет использована на эту цель и дальнейшего влияния использование ЕПВ на рынок не окажет», – отметили в пресс-службе АО «Отбасы Банк».

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