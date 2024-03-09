Пентагон не нашел доказательств существования инопланетян

Наука
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В период с 2004 по 2021 год американская разведка насчитала 144 случая возможного наблюдения НЛО, которые не удалось объяснить, передает Kazpravda.kz

Фото: Ig0rZh/IMAGO

Пентагон не нашел доказательств существования инопланетян и взаимодействия правительства США с ними, сообщает Дойче Велле.

Соответствующие выводы ведомства были представлены американскому Конгрессу в пятницу, 8 марта, специальным Управлением по разрешению аномалий во всех областях (AARO). Всплеск сообщений об НЛО в 1960-х годах авторы доклада объяснили испытаниями американских самолетов-шпионов и космических технологий.

В докладе говорится, что многие сообщения об НЛО "остаются нераскрытыми или неопознанными". Однако специалисты считают, что "при наличии большего количества и лучшего качества данных" большинство из этих случаев можно было бы расследовать и прийти к выводу, что в них нет инопланетной активности.

Вместе с тем, AARO признало, что их доклад не сможет развеять веру многих людей в присутствие инопланетян.

В июне 2021 года американская разведка опубликовала доклад, в котором говорилось, что неопознанные летающие объекты могут представлять опасность для национальной безопасности США. Всего в период с 2004 по 2021 год ведомство насчитало 144 случая возможного наблюдения НЛО, которые не удалось объяснить.

Почти за год до этого, в августе 2020, Пентагон сообщил о создании специальной рабочей группы по изучению случаев появления НЛО.

#НЛО #Пентагон

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