Фото: акимат ВКО

В Усть-Каменогорске прошел передвижной концерт «Көктем Жеңісі» («Весна Победы»), посвященный 80-летию Великой Победы и праздник пяти улиц, названных в честь Героев Советского Союза.

Цель мероприятия - почтить память героев, чьи имена увековечены в названиях улиц нашего города, а также сохранить преемственность поколений через живое общение, музыку и историческую память.

Мероприятие прошло с участием творческих коллективов, артистов и молодежных организаций.

В рамках передвижного концерта были представлены театрализованные и музыкальные постановки, прозвучали песни военных лет и патриотические композиции, также состоялась церемония возложения цветов.

Колонна из четырех празднично оформленных автомобилей начала свое движение от улицы Алии Молдагуловой. Затем состоялось возложение цветов к памятнику Изгутты Айтыкова и направились к улице Владимира Мызы, где их уже ждали горожане и юные участники мероприятия. Здесь состоялся концерт, а школьники возложили цветы к мемориальной доске Владимира Мызы.

В 14:00 колонна прибыла на Арбат. Здесь прошел праздник, посвященный улицам Сагадата Нурмагамбетова, Касыма Кайсенова и Толегена Тохтарова.

В этот день жители города не только посмотрели концерт, но и еще раз вспомнили имена Героев Советского Союза и их подвиги ради мира и Победы.