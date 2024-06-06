Переход к зеленой экономике обсудили на заседании ТюркПА в Баку

Международное сотрудничество, Мажилис, Парламент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В столице Азербайджана состоялось ХІІІ Пленарное заседание Парламентской Ассамблеи Тюркских Государств (ТюркПА) и заседание Совета Ассамблеи

Фото: пресс-служба Мажилиса

В мероприятиях приняла участие делегация Парламента Казахстана во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Нынешняя встреча глав парламентов тюркских государств была посвящена теме «Зелёные горизонты для Тюркского мира: роль парламентов в реализации зеленой повестки дня».

Визит начался со встречи президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева с главами парламентских делегаций. Лидер Азербайджана отметил роль законодателей в успешной интеграции тюркских государств. Спикер Мажилиса передал теплые слова приветствия и добрые пожелания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Сегодня взаимодействие Казахстана и Азербайджана носит образцовый характер. Залогом нашего успешного сотрудничества является тесный доверительный диалог между Касым-Жомартом Кемелевичем и вами. Парламенты Казахстана и Азербайджана работают в таком же духе доверия и сотрудничества», – сказал Ерлан Кошанов. 

На заседании Совета ТюркПА Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял председательство в организации.

Выступая на пленарной сессии, спикер Мажилиса отметил, что ТюркПА была создана по инициативе Казахстана как парламентская площадка для укрепления тюркского единства. И уже более 15 лет организация успешно реализует эту миссию.

Подчеркивая актуальность темы заседания, Ерлан Кошанов заметил, что переход к зеленой энергетике и углеродная нейтральность являются общими целями климатической повестки дня для всех стран-участниц организации.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание этим вопросам. Наша страна ведет работу, направленную на достижение обязательств международных договоров по климату. Так, в прошлом году была утверждена и активно реализуется Стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Разрабатываются новые Водный и Налоговый кодексы, учитывающие «зеленую повестку». Парламент полностью вовлечен в эту работу», – сказал Ерлан Кошанов.

Он также проинформировал об исполнении Национального проекта «Жасыл Қазақстан», в рамках которого стартовали масштабные проекты по защите экосистем, и выразил поддержку инициативам Азербайджана в борьбе с изменением климата. В этой связи председатель Мажилиса пожелал Азербайджану успешного проведения Саммита 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Спикер Мажилиса также обратил внимание участников на необходимость формирования общего видения к стандартам товаров и услуг зеленой экономики.

На заседании участники также обсудили ряд модельных законов для стран ТюркПА. Среди них - проекты законов о защите персональных данных, подготовке кадров в соответствии с требованиями рынка труда, торговых представительствах, об основах безопасности и качестве продукции, а также об ограничении употребления табачных изделий.

Помимо основной сессии, на площадке XIII Ассамблеи прошли заседания группы женщин-парламентариев, молодежной группы, а также встреча руководителей аппаратов парламентов стран ТюркПА.

По итогам ХІІІ Пленарного заседания ТюркПА участники приняли Бакинскую декларацию.

Также в день заседания спикеры парламентов почтили память лидера азербайджанской нации Гейдара Алиева и возложили цветы к Вечному огню.

#мажилис #Кошанов #ТюркПА #зеленая экономика

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