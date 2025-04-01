По словам Ташиева, родиной грецкого ореха является Кыргызстан.

«Эти орехи росли у нас тысячелетиями, и здесь находится самая крупная ореховая плантация в мире. Из нашей страны орех распространился по всему миру: его называли грецким, турецким, испанским, венгерским, но на самом деле родиной грецкого ореха является Кыргызстан. Мы не должны называть его грецким или турецким - мы должны называть его кыргызским. Мы, кыргызы, не умеем хвалить себя. Думаем, что если он грецкий, значит, хороший. Наоборот, это греки взяли его у нас. И турки, и китайцы тоже. Это нужно превратить в бренд», – заявил глава спецслужбы.