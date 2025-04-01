Переименовать грецкий орех предложили в Кыргызстане

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев призвал называть грецкий орех кыргызским. Об этом он сказал во время посадки саженцев в Джалал-Абадской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kg

Фото: freepik.com

По словам Ташиева, родиной грецкого ореха является Кыргызстан.

«Эти орехи росли у нас тысячелетиями, и здесь находится самая крупная ореховая плантация в мире. Из нашей страны орех распространился по всему миру: его называли грецким, турецким, испанским, венгерским, но на самом деле родиной грецкого ореха является Кыргызстан. Мы не должны называть его грецким или турецким - мы должны называть его кыргызским. Мы, кыргызы, не умеем хвалить себя. Думаем, что если он грецкий, значит, хороший. Наоборот, это греки взяли его у нас. И турки, и китайцы тоже. Это нужно превратить в бренд», – заявил глава спецслужбы.

Он призвал местные власти, госорганы и всех кыргызстанцев называть орех не грецким, а кыргызским. 

#Кыргызстан #переименование #орех

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