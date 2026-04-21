«Перекрасили» ценник и... проиграли суд

Закон и Порядок
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Иногда кажется, что в индуст­рии красоты существует некий особый закон гравитации: чем ближе к зеркалу, тем легче взлетает цена. Но в этот раз полет оказался чересчур стремительным, поэтому его участники жестко приземлились в зале суда.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

А начиналось все почти лирично. Клиент и предприниматель в деликатной переписке договорились о стоимости окрашивания волос – от 5 тыс. до 15 тыс. тенге. Диапазон, надо признать, вполне земной. Такой, где и мастер не в обиде, и кошелек не плачет.

Но финал оказался в стиле «ситуации сюр»: после процедуры клиенту предъявили счет – 52 900 тенге. Сумма выросла не просто неожиданно, а так, будто в процессе окрашивания в волосы вплели акции нефтяной компании.

Клиент не стал оплачивать, и дело отправилось в суд № 2 города Петропавловска. В ходе разбирательства выяснилось, что цена была увеличена в одностороннем порядке, без предупреждения и согласия клиента.

Служители Фемиды напомнили простую вещь: потребитель имеет право заранее знать, за что и сколько он заплатит, а не постфактум.

В итоге иск удовлетворили час­тично. С клиента взыскали 15 тыс. тенге – ровно столько, сколько укладывалось в первоначальную договоренность. Так закончилась история, в которой окрашивание волос попыталось стать роскошью на уровне ювелирного искусства, но было возвращено в категорию бытовых услуг.

Вывод: если цена начинает вес­ти себя как курс криптовалюты, то самое время звать не стилиста, а юриста.

#цены #суд #Петропавловск

