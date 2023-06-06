Переправившему в Кыргызстан членов ОПГ Коспаева сельчанину вынесли приговор

6 августа 2022 года житель села Сортобе помог пересечь госграницу через брод Шалину, Имашеву и Коспаеву.

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Организатор незаконного пересечения границы членами ОПГ Коспаева, которые сбежали в Кыргызстан, осужден на 2,5 года. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе прокуратуры Кордайского района, передает Kazpravda.kz.

Отмечено, что приговором Кордайского районного суда за организацию незаконного пересечения членами ОПГ Шалина, Имашева и Коспаева госграницы, Машанло М.А. осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы по ч. 2 ст. 394 Уголовного кодекса.

В феврале 2023 года в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области рассказали, как члены ОПГ Коспаева покинули Казахстан.

"В результате при координации прокуратуры установлен и задержан местный житель, который 6 августа 2022 года в районе села Сортобе организовал незаконное пересечение госграницы через брод", - сообщили в областной прокуратуре.

Шалин, Имашев во главе с Коспаевым являются членами ОПГ и Агентством по финансовому мониторингу объявлены в международный розыск за совершение преступлений по статье 249 (рейдерство) и статье 262 УК (организация преступной группы и их участие в них).

9 января 2023 года АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева.