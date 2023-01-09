Вознаграждение обещают за информацию о беглых членах ОПГ Коспаева

Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что в розыске находятся 6 членов организованной преступной группы (ОПГ), подозреваемых в рейдерстве при координации Елдоса Коспаева, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Фото: пресс-служба АФМ

Скрываются от следствия Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов.

В АФМ напомнили, что «преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом».

Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается.

«Лиц, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефону доверия АФМ: 8 (7172) 708-478, 8 (727) 279-29-56.

За предоставление информации предусмотрено вознаграждение», – обратились к казахстанцам в ведомстве.

Напомним, в июле 2022 года департамент экономических расследований по городу Алматы пресек деятельность группы лиц, которая долгое время промышляла рейдерскими захватами известных бизнес-структур.

В августе АФМ озвучило предварительную сумму причиненного ущерба потерпевшим – свыше 18 млрд тенге.

Под стражу тогда взяли членов ОПГ Р. Бабаева, Т. Танашева, Д. Абижанова и А. Алтыбасарова.

Елдос Коспаев, Руслан Шалин и Ерлан Имашев были объявлены в международный розыск. В отношении них судом заочно санкционирована мера пресечения – содержание под стражей.

В декабре прошлого года было объявлено о дополнительно установленных других соучастниках преступлений – Айдосе Коспаеве, Оксане Кудряшевой и Алексее Кузнецове. Они тоже находятся в розыске.