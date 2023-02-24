Задержан организовавший переправу через границу членам ОПГ Коспаева

Прокуратура установила и задержала жителя села Сортобе, который 6 августа 2022 года помог пересечь госграницу через брод Шалину, Имашеву и Коспаеву.

Фото прокуратуры Жамбылской области

Прокуратура Жамбылской области сообщила о задержании незаконно переправившего членов ОПГ "Коспаева" через государственую границу, передает Kazpravda.kz.

Ранее Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск за совершение преступлений по ст. 249 (рейдерство) и ст. 262 УК РК (организация преступной группы и их участие в них) членов ОПГ "Коспаева" Шалина, Имашева и Коспаева.

По имеющейся информации, они покинули страну через госграницу на территории Жамбылской области.

Отдел полиции Кордайского района зарегистрировал уголовное дело по ч. 2 ст. 394 УК (организация незаконной миграции). Постановлением прокурора Кордайского района Бирлика Избасарова, из числа опытных сотрудников полиции и пограничного управления создана межведомственная группа.

В результате при координации прокуратуры был установлен и задержан местный житель, который 6 августа 2022 года в районе села Сортобе организовал незаконное пересечение госграницы через брод Шалину, Имашеву и Коспаеву.

Подозреваемый признался в содеянном, досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры, добавили в областной прокуратуре.