Переработаем бобы и соберем локомотивы Итоги года 25 декабря 2024 г. 2:27 86 Раушан Утеулина собственный корреспондент по Акмолинской области До конца года общий объем инвестиций в Акмолинской области превысит 550 млрд тенге, из них 400 млрд тенге уже освоено. Часть капиталовложений приходится на сферу сельского хозяйства. Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов Напомним: Главой государства поставлена задача за три года довести долю переработанной продукции аграрного сектора до 70%. Для этого до 2027-го акмолинцы планируют привлечь в данную сферу инвестиции на сумму более 132 млрд тенге. Один из серьезных инвестиционных проектов, осуществляемых в Кокшетау, – строительство турецкой компанией комплекса по переработке бобовых и зерновых культур. Такого предприятия в республике еще не было. Парадоксально, но факт: выращивая чечевицу, Казахстан продолжает завозить ее очищенной из соседних стран. Новое предприятие позволит выпускать крупы из гороха, гречки, чечевицы и других культур. В будущем, по замыслу инвесторов, перерабатывающий комплекс прирастет заводом по выпуску подсолнечного масла. Выстроен план и на среднесрочную перспективу. Так, в Зерендинском районе планируется строительство птицефабрики, второй очереди сернокислотного завода в Степногорске. Мельничный комбинат появится в Астраханском районе, кирпичный завод – в Аршалынском, завод алюминиевого проката – в Целиноградском районе. На сегодня достигнута договоренность по воплощению инвестиционных инициатив на сумму более 460 млрд тенге. Один из самых ярких проектов этого ряда – строительство завода локомотивов, который будет выпускать до 360 единиц техники в год. Также подписано соглашение с иностранной компанией о строительстве крупного зерноперерабатывающего завода. Проект стоимостью 650 млн долларов ценен тем, что на объекте будет создано около тысячи новых рабочих мест. Кроме того, повысится экспортный потенциал республики. Одна из наиболее важных составляющих экономики Акмолинской области – ее туристический потенциал. В этой сфере планируется воплотить в жизнь два многофункциональных проекта. Это строительство зоны отдыха коттеджно-отельного типа в Бурабайском районе, а также расширение туристического комплекса в Аккольском районе. Событием для региона стало создание индустриальной зоны республиканского значения Aqmola в Аршалынском районе для улучшения инвестиционного климата. О результатах работы этой большой производственной площадки можно судить по тому, что уже появился пул инвесторов, заинтересованных в размещении здесь своих производств. Например, это транспортно-логистический центр стоимостью 24 млрд тенге с 250 рабочими местами. Другой инвестор решил создать отечественное производство сельскохозяйственных агрегатов на 3,5 млрд тенге. Здесь будет создано 110 рабочих мест. В начале сентября текущего года в Астане открылся центр Aqmola Invest, являющийся на сегодня единственно представленным в столице региональным фронт-офисом по привлечению инвестиций. Инвесторы сопровождаются специалистами центра от идеи проекта до сдачи объекта в эксплуатацию. Взаимодействие с клиентами и получение государственных услуг осуществляется по принципу «одного окна». К слову, в день открытия здесь был подписан ряд соглашений о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов на общую сумму 76 млрд тенге. Например, венгерская компания Globalia Ltd. планирует создать в Аршалынском районе агротехнологический парк на основе углеродного земледелия. Китайская компания Beijing Ruiheyuan Construction Engineering Co Ltd. инвестирует в строительство заводов по переработке ТБО. Предприятие ZhasTol-Stroy задумало построить завод по выпуску автоклавного газобетона. #итоги #сельское хозяйство #Акмолинская область #АПК