Переработаем бобы и соберем локомотивы

Напомним: Главой государства поставлена задача за три года довести долю переработанной продукции аграрного сектора до 70%. Для этого до 2027-го акмолинцы планируют привлечь в данную сферу инвестиции на сумму более 132 млрд тенге.

Один из серьезных инвестиционных проектов, осуществляемых в Кокшетау, – строительство турецкой компанией комплекса по переработке бобовых и зерновых культур. Такого предприятия в республике еще не было. Парадоксально, но факт: выращивая чечевицу, Казахстан продолжает завозить ее очищенной из соседних стран.

Новое предприятие позволит выпускать крупы из гороха, гречки, чечевицы и других культур. В будущем, по замыслу инвесторов, перерабатывающий комплекс прирастет заводом по выпуску подсолнечного масла.

Выстроен план и на среднесрочную перспективу. Так, в Зерендинском районе планируется строительство птицефабрики, второй очереди сернокислотного завода в Степногорске. Мельничный комбинат появится в Астраханском районе, кирпичный завод – в Аршалынском, завод алюминиевого проката – в Целиноградском районе. На сегодня достигнута договоренность по воплощению инвестиционных инициатив на сумму более 460 млрд тенге.

Один из самых ярких проектов этого ряда – строи­тельство завода локомотивов, который будет выпус­кать до 360 единиц техники в год. Также подписано соглашение с иностранной компанией о строительстве крупного зерноперерабатывающего завода. Проект­ стоимостью 650 млн долларов ценен тем, что на объекте будет создано около тысячи новых рабочих мест. Кроме того, повысится экспортный потенциал республики.

Одна из наиболее важных составляющих экономики Акмолинской области – ее туристический потен­циал. В этой сфере планируется воплотить в жизнь два многофункциональных проекта. Это строительство зоны отдыха коттеджно-отельного типа в Бурабайском районе, а также расширение туристического комплекса в Аккольском районе.

Событием для региона стало создание индустриаль­ной зоны республиканского значения Aqmola в Аршалынском районе для улучшения инвестиционного климата. О результатах работы этой большой производственной площадки можно судить по тому, что уже появился пул инвесторов, заинтересованных в размещении здесь своих производств. Например, это транспортно-логистический центр стоимостью 24 млрд тенге с 250 рабочими местами. Другой инвестор решил создать отечественное производство сельскохозяйственных агрегатов на 3,5 млрд тенге. Здесь будет создано 110 рабочих мест.

В начале сентября текущего года в Астане открылся центр Aqmola Invest, являющийся на сегодня единственно представленным в столице региональным фронт-офисом по привлечению инвестиций. Инвесторы сопровождаются специалистами центра от идеи проекта до сдачи объекта в эксплуатацию. Взаимодействие с клиентами и получение государственных услуг осуществляется по принципу «одного окна».

К слову, в день открытия здесь был подписан ряд соглашений о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов на общую сумму 76 млрд тенге. Например, венгерская компания Globalia Ltd. планирует создать в Аршалынском районе агротехнологический парк на основе углеродного земледелия. Китайская компания Beijing Ruiheyuan Construction Engineering Co Ltd. инвестирует в строительство заводов по переработке ТБО. Предприятие ZhasTol-Stroy задумало построить завод по выпуску автоклавного газобетона.