Готовь уголь летом

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Дина Махамбетова

В АО «Шубарколь комир», обеспечивающем более 40% потребности населения Казахстана в коммунально-бытовом угле,
заявляют об успешном завершении отопительного сезона 2024⁄2025

Горняки полностью удовлетворили заявки потребителей и уже призывают готовиться к следующему сезону. «Это поможет избежать ажиотажа во время отопительного периода», – говорит глава дивизиона «Уголь», генеральный директор АО «Шубарколь комир» Сергей Ким.

На протяжении сорока лет АО «Шубарколь комир» занимается добычей и реализацией угля. Благодаря высокой калорийности и низкой зольности шубаркольский уголь остается одним из самых востребованных как в стране, так и за ее пределами.

Шубаркольский уголь экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья. В апреле 2025 года предприятие достигло рекорд­ного показателя – отгружено 728 тыс. тонн угля за рубеж.

Более четверти от общего объе­ма добытого угля направляется на коммунально-бытовые нужды внутри Казахстана. Поставки осуществляются во все регионы страны. За отопительный сезон (с августа 2024 года по апрель 2025 года) отгружено 2 656 974 тонны угля. Эти результаты стали возможны благодаря слаженной работе команд горно-транспорт­ного, железнодорожного и горных цехов предприятия.

По словам Сергея Кима, компания выполнила все обязательства перед государственными органами, в том числе и акиматами, обеспечив стабильные поставки угля без очередей и дефицита.

– В связи с завершением отопительного сезона и наличием достаточных запасов угля АО «Шубарколь комир» рекомендует потребителям заблаговременно приобретать уголь. Это поможет избежать дефицита и очередей в зимний период, когда спрос традиционно значительно возрас­тает. Особое внимание – акиматам: своевременное направление заявок на необходимый объем позволит организовать бесперебойные поставки в период холодов, – отметил Сергей Ким.

АО «Шубарколь комир» продолжает вносить значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, стабильно поставляя качественный уголь для населения и предприятий.

#уголь #итоги #отопление #сезон

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