Подведены итоги I Международного театрального фестиваля «Сырдың Сәбирасы»
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Готовы сделать «лецитиновый рывок»
Покорили сердца самаркандцев
Больше нет понятия «трехсменка»
«Кайрат» упрочил свое лидерство
Должники за рубежом не отдохнут
В Таразе открыли музей Бауыржана Момышулы
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Призвание – помогать животным
Зеленый свет на пути «зеленой» генерации
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Опубликован полный текст выступления Главы государства на военном параде в Астане
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
7 мая — день силы и чести: Казахстан отмечает День защитника Отечества
В Алматы торжественно открыли музей военной техники
Птица счастья: клип башкирской группы Ay Yola оценили в Казнете
В Минобороны обратились к казахстанцам
Будущее – за цифровыми активами
Токаев прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Великой Победы
От брони до боеприпасов
В Байсеите родились герои Бреста
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Премьер Индии отменил визиты в Европу
Вася-казах
Книгу фронтовых писем представили в Астане
Размер соцвыплат ветеранам ВОВ и труженикам тыла увеличился в Казахстане
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Незнание законов не освобождает от... профессии
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Как убивали Шерзата Болата
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации