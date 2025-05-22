Перевозчиков предупредили о возможном скоплении авто на казахстанско-российской границе

Авто,Автодороги
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Дана Аменова
корреспондент

Транспортникам рекомендовали выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать временных неудобств

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Instagram – аккаунте ДГД по ЗКО проинформировали о том, что в автомобильном пункте пропуска через государственную границу России «Маштаково» с 19 по мая будут осуществляться ремонтные работы по восстановлению основания инспекционно-досмотрового комплекса, расположенного на направлении выезда из России в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz

Кроме того, в период с 19 мая по 30 ноября планируют проведение ремонта дорожного полотна в двухстороннем автомобильном пункте пропуска «Теплое».

«На период проведения работ пункты пропуска будут функционировать в штатном режиме, каких-либо изменений в порядке функционирования не предусмотрено. Исходя из вышеуказанного, возможно возникновение скопления транспортных средств в окружении автомобильных пунктов пропуска «Сырым», «Таскала», – говорится в тексте обращения.

В целях недопущения скопления транспорта перевозчиков просят выбирать альтернативные маршруты при пересечении государственной границы.

 

#граница #ДГД #авто #пропускной пункт

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