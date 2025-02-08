Первая тройня этого года родилась в Шымкенте Свежий выпуск 8 февраля 2025 г. 0:00 1 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Двоих сыновей и дочку родила 22-летняя Жамиля Ахылбек. Абылкайыр, Айлана и Альтаир – так родители решили назвать малышей – появились на свет в роддоме городской больницы № 2. фото пресс-службы горздрава Беременность у Жамили протекала нормально, без каких-либо осложнений, однако из-за преждевременных родов пришлось проводить кесарево сечение. Вес младенцев – 2 770, 2 410 и 2 095 граммов. Всем им понадобилась специализированная медицинская помощь, и первые несколько дней после рождения они провели в отделении реанимации. Появление тройни не стало неожиданностью для семейной пары. О том, что роды предстоят многоплодные, они знали заранее, но вот двойни, а уж тем более тройни в роду ни Жамили, ни ее супруга не было. Как только состояние мамы и новорожденных стабилизировалось, их выписали домой под наблюдение участкового педиатра. Сотрудники роддома торжественно проводили домой молодую маму и малышей. Тройняшек и супругу встречал Ерболат Мукан, заявив, что чувствует себя самым счастливым человеком в мире. В прошлом году в Шымкенте на свет появились 28 936 детей, из которых 14 837 – мальчики и 14 099 – девочки. #дети #Шымкент #тройня