Первая тройня этого года родилась в  Шымкенте

Беременность у Жамили протекала нормально, без каких-либо осложнений, однако из-за преж­девременных родов пришлось проводить кесарево сечение. Вес младенцев – 2 770, 2 410 и 2 095 граммов. Всем им понадобилась специализированная медицинская помощь, и первые несколько дней после рождения они провели в отделении реанимации.

Появление тройни не стало неожиданностью для семейной пары. О том, что роды предстоят многоплодные, они знали заранее, но вот двойни, а уж тем более тройни в роду ни Жамили, ни ее супруга не было.

Как только состояние мамы и новорожденных стабилизировалось, их выписали домой под наблюдение участкового педиатра. Сотрудники роддома торжественно проводили домой молодую маму и малышей. Тройняшек и супругу встречал Ерболат Мукан, заявив, что чувствует себя самым счастливым человеком в мире.

В прошлом году в Шымкенте на свет появились 28 936 детей, из которых 14 837 – мальчики и 14 099 – девочки.