Заседания молодежного литературного клуба пройдут в регионах

Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Целями молодежного литературного клуба, созданного при министерстве культуры и информации, являются поддержка молодых писателей, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультуры

В Национальной академической библиотеке РК прошло первое заседание молодежного литературного клуба.

Как сообщает Минкультуры, в нем приняли участие молодые поэты и писатели из регионов в возрасте 18-35 лет, обладатели государственной молодежной премии «Дарын», президентской специальной литературной премии, победители международных, республиканских поэтических конкурсов.

Целями молодежного литературного клуба являются поддержка молодых писателей, обсуждение актуальных проблем казахской литературы, новых тенденций и произведений, пропаганда авторов.

«На прошедшем курултае глава государства дал конкретные поручения по вопросам воспитания молодежи, формирования качественной нации, в том числе посредством развития библиотек, интереса к чтению книг. Потому что ребенок, читающий книги, несомненно, вырастет человеком с богатым духовным миром. В основе искусства лежит литература. Поэтому создание литературного клуба, который станет для молодых авторов площадкой, на которой можно обсудить актуальные вопросы литературы, – это требование времени», - подчеркнула министр культуры и информации Аида Балаева.

На заседании участники встречи высказали предложения по актуальным вопросам современного литературного процесса и переводческого дела, книгоиздания и издательского дела, развития детской литературы. Также были озвучены проблемы, касающиеся пропаганды произведений отечественных авторов, формирования культуры чтения книг.

«Сегодняшняя встреча имеет большое значение для поддержки молодых писателей. Думаю, что новый литературный клуб расширит горизонты развития казахской литературы и внесет свой вклад в развитие духовности нации», - сказал обладатель государственной молодежной премии «Дарын», критик-литературовед Бағашар Тұрсынбайұлы.

Следующие заседания литературного клуба станут выездными и будут проводиться в регионах страны.

#Минкультуры #литература #Аида Балаева #литературный клуб #молодые писатели

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