Степные пути

Доктор исторических наук, лау­реат первой премии им. Ш. Уали­ханова, заслуженный деятель науки и техники, первый директор Института археологии, первый академик в отечественной археологической науке, первый руководитель Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО на территории Евразии и Центральной Азии, кавалер орденов «Парасат» и «Барыс» III cтепени, лауреат Государственной премии РК, почетный гражданин города Алматы… Регалии талантливого ученого и масштабного организатора науки можно перечислять долго. И так же долго говорить о том, каким замечательным человеком был Карл Молдахметович Байпаков (1940–2018).

Имя этого поистине легендарного человека особенно дорого нам, талгарцам, ведь он в 1958 году окончил нашу школу № 1 с золотой медалью. Его родители – Молдахмет Байпаков и Лидия Баландина – были в числе первых выпускников истори­ческого факультета Казахского пединститута им. Абая и работали учителями в Талгаре.

Молдахмет-аға ушел на фронт, погиб в сражении. Место захоронения старшего лейтенанта Молдахмета Байпакова было найдено только спустя 69 лет. 9 мая 2013 года могилу отца посетил Карл Молдахметович с сыном Маратом.

История его семьи созвучна истории страны. Дед Байпак Дербильсальдиев, отец Молдахмета – участник национально-освободительного восстания 1916 года, двое его старших сыновей – Манап и Акши Байпаковы репрессированы в 1937-м. И только бабушка Замила, потерявшая супруга и сыновей, поднявшая внуков, успела порадоваться их успехам, и среди них – достижениям юного Карла.

А я впервые встретилась с ученым в нашей школе, где собрались выпускники 1958 года, чтобы отметить 50-летие ее окончания. Карл Молдахметович пришел раньше назначенного часа, обошел школу, поговорил с учителями. Та встреча стала началом нашей дружбы. Помню, как впервые пришла в Институт археологии, чтобы побеседовать с Карлом Молдахметовичем. Демократичный стиль общения, его неподдельный интерес к родным истокам вызвали чувство тепла и доверия.

Олжас Сулейменов в своем эссе «Мой Чокан» писал: «Он одинаково вел себя и в императорском дворце, и в юрте бедняка». Эти слова, характеризующие тех не­многих людей, имеющих чувство собственного достоинства, дополняют портрет и Карла Байпакова.

Его вклад в науку Казахстана невозможно переоценить.

Интерес ЮНЕСКО к Центральной Азии потребовал привлечения квалифицированных научных экспертов, способных компетентно вести диалог с признанными лидерами мировой науки. Решающее значение на выбор кандидатуры от ­Казахстана оказало исследование К. М. Байпаковым историко-археологи­ческой проблематики Центральной Азии. Благодаря усилиям ученого восстановлено значение ряда историко-археологических памятников, прежде всего – мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи, незаслуженно вычеркнутого из списков культурного наследия советского времени.

В 1989-м международная экс­педиция «Великий Шелковый путь – Степные маршруты» проехала через территорию ­Казахстана. Деятельное участие в ее организации принимал профессор Байпаков. В этом же году совместно с ЮНЕСКО Национальный комитет нашей республики принял участие во II международной экспедиции «Степные пути», привлекшей широкое внимание мировой общественности. Кроме того, при непосредственном участии главы комитета К. М. Байпакова в Алма-Ате была организована международная научная конференция «Взаимодействие кочевых и оседлых культур на Великом Шелковом пути». В ­1991-м ­ЮНЕСКО наградила Карла Байпакова медалью «Шелковый путь – путь диалога культур».

Особо следует остановиться на вкладе казахстанского ученого в издание трудов ЮНЕСКО по всеобщей и региональной истории, к составлению которых привлекаются самые авторитетные эксперты мира. Введенный в состав международного комитета по разработке истории цивилизаций Центральной Азии, Карл Молдахметович написал ряд статей в четвертом томе и стал редактором пятого тома этого издания.

Признавая значимость научного и педагогического вклада академика К. М. Байпакова, ­ЮНЕСКО в 2005 году вынесла решение о награждении его юбилейной медалью – «За вклад в развитие мировой науки».

Отдавать

частицу себя

У каждого, кто знал Карла Молдахметовича, остались самые теплые воспоминания об ученом, жизнь которого была неразрывно связана с судьбой народа, историей его страны.

Вспоминаю торжество, посвященное 70-летию Байпакова в 2010 году. В зале – коллеги-ученые, представители ­ЮНЕСКО, МОН РК, родные и друзья. Смот­рим фильм о юбиляре. На экране – рабочие моменты раскопок Отрара, где в экспедиции помогали жители окрестных аулов. Зажегся свет – и все увидели этих рабочих в зале – они были гостями юбилея.

Осенью 2013 года выпускники СШ № 1 им. И. Ф. Халипова пришли на презентацию книги об истории школы «С чего начинается Родина». Выступления учителей-ветеранов и выпускников разных лет создали теплую дружескую атмосферу.

Тогда Карл Молдахметович с благодарностью вспоминал своих учителей, рассказывал об интересных эпизодах не всегда романтической работы археолога, призывал школьников учиться и мечтать, уметь не только принимать, но и отдавать частицу себя – ближним, родной земле. Карл Молдахметович вручил нам свои книги, а через полгода при его поддержке наша книга «С чего начинается Родина» была переведена на родной язык.

Карл Молдахметович не раз рассказывал, как в школьные годы с товарищами и учителем истории Ханом Никанором Георгиевичем ходили на руины городища, собирали на поверхности черепки – осколки неполивной посуды, представляли картины прошлого. А юный Карл задумывался тогда и о выборе будущей профессии.

Он учился на историческом факультете (кафедра археологии) Ленинградского государственного университета. Далее была аспирантура Института истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова и защита кандидатской диссертации «Города и поселения Семиречья VI–XII вв.» (1966 год). Докторскую диссертацию «Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья» Карл Молдахметович защитил в 1986-м в Институте археологии Академии наук СССР в Москве, став первым доктором исторических наук по специальности «археология» в республике.

Вопросы урбанизации, взаи­модействия города и степи стали стержневыми для Карла Байпакова на протяжении всего профессионального пути.

…Осень 2013 года. Институтом археологии для школьников была организована экскурсия на городище Талхиз. Вместе с ребятами памятник посещали Карл Байпаков и представитель ­ЮНЕСКО, специалисты Областного управления культуры. В июле 2014 года городище Талгар – средневековый город Тальхир – стал одним из памятников Республики Казахстан, внесенных в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В список также вошли городища Каялык, Карамерген, Актобе, Акыртас, Кулан, Костобе и Орнек.

Этому предшествовала огром­ная научно-исследовательская и информационная работа, которой профессионально и вдохновенно занимался и Карл Байпаков. Научные достижения ученого, его блестящая популяризаторская деятельность внесли неоценимый вклад в развитие древней и средневековой истории и археологии Казахстана.

За плечами археолога – сот­ни экспедиций и множество научных открытий, он вместе с коллегами исследовал треть территории Казахстана. Ученик академиков Кемаля Акишевича Акишева и Алькея Хакановича Маргулана, Карл Молдахметович и сам воспитал плеяду совре­менных ученых.

Последним фундаментальным научным трудом Байпакова была обобщающая монография «Древняя и средневековая урбанизация Казахстана (по материалам исследований Южно-Казахстанской комплексной археологической экспедиции)» в четырех томах, которые издавались в Алматы с 2012 по 2016 год. В этой работе отражены результаты более полувековых исследований археологических памятников Южного Казахстана и Жетысу.

Этот труд академика К. М. Байпакова был удостоен Государственной премии им. аль-Фараби в области науки и техники (2017) и высоко оценен научным сообществом.

Память живет

Во время презентации этого уникального научного труда в Доме дружбы в августе 2017 года об академике Байпакове говорили как о лучшем специалисте по археологической архитектуре средневековых городов Казахстана и Центральной Азии, сумевшем пролить свет на многие стороны жизни наших предков. Напомнили и о том, что выдаю­щийся ученый был автором учебников по истории для 5–7-х и 10-х классов. В трудные 1990-е годы вышли учебники по истории Казахстана в средние века для 7–8-х классов, написанные К. М. Байпаковым и востоковедом Б. Е. Кумековым.

Карл Байпаков и сам стал час­тью истории нашей страны.

В марте 2019 года в арт-галерее Университета «Туран» состоялась фотовыставка «Патриархи науки – герои КИнЭС». Одним из героев Казахстанской книги рекордов стал академик Байпаков. Издание КИнЭС ученый уже не увидел…

От себя добавлю, что такие издания, как Казахстанский Информационно-энциклопедический справочник способствуют формированию кода памяти. Рассказы о выдающихся людях нужны для формирования гражданской позиции молодежи. Впрочем, они нужны и всем нам.

В 2020-м, в год пандемии, прошла Международная научно-практическая онлайн-конференция, посвященная 80-летию академика НАН РК Карла Байпакова – «На родине ученого: археолог, исследователь, наставник». Идея проведения форума была поддержана акиматом Талгарского района.

Выпускник нашей школы 1963 года – академик МАН ВШ, доктор химических наук, член Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК Зулхаир Аймухамедович Мансуров в своем выступлении, в частности, сказал: «Мы с Карлом Молдахметовичем были патриотами родной школы и встречались на различных мероприятиях… Как член Государственной комиссии по присуждению Госпремии, могу сказать, что премию имени аль-Фараби, имея и другие значительные труды, Карл Молдахметович мог бы получить и раньше. Но он был очень скромным человеком. Обычно в области науки лауреатами становились несколько человек. А в 2017-м Госпремию получил только Байпаков – работ такого масштаба, как «Древняя и средневековая урбанизация Казахстана», не было ни у кого».

Участники той конференции горячо поддержали предложение увековечить память земляка – прославленного археолога, назвав его именем одну из улиц города. Так и случилось. В декабре 2023 года одной из крупных магистралей в Талгаре было присвоено имя Карла Байпакова. И что очень важно и символично: она находится недалеко от городища Талхиз.

Память живет. Сегодня супру­га ученого подводит итоги своей 52-летней непрерывной работы в археологии. И мы понимаем, что их объединяли не только общий дом, семья, взгляды на жизнь, но и профессия и – шире – история Казахстана. Доктор истори­ческих наук, профессор Тамара Владимировна Савельева всегда была рядом с мужем. И сейчас она – главный хранитель памяти о талантливом казахстанском ученом.

Сын своего народа, корифей отечественной науки Карл Молдахметович Байпаков оставил нам богатейшее наследие – свои фундаментальные труды. Его имя стало знаковым, его жизнь – примером. Созвучный светлому миру, благородный и порядочный, он жил с открытым серд­цем, с высоким чувством долга и ответственностью, являя собой образец истинного гражданина и патриота.