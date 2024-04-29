Первый NeforOOm в Астане собрал медийщиков и экспертов

Профессиональное сообщество PRroom провело первое неформальное мероприятие для медийщиков и экспертов – NeforOOm на площадке Astana IT University, которое собрало более 200 человек. На мероприятии обсуждались такие темы как тренды коммуникаций в благотворительности, продвижение социальных инициатив, лудомания и ограничения в законодательстве, развитие отраслевых медиа, креативная экономика и Kazakh Identity.

Фото: оргкомитет NeforOOm

На панельной сессии «Тренды в коммуникациях: благотворительность, IT и общественные инициативы» подчеркнулась важность взаимодействия между бизнесом, государством и некоммерческими организациями для достижения устойчивого развития и поддержки тех, кто в этом нуждается.

Вице-президент благотворительного фонда AYALA Наталья Еськова поделилась с участниками форума уникальной практикой КСО на аутсорсе, позволяющей компаниям реализовывать социальные проекты «под ключ». Она привела примеры успешного сотрудничества с мировыми брендами и показала, как такая модель влияет на общий результат благотворительных инициатив.

«За последние 5 лет доверие казахстанцев к крупным благотворительным фондам выросло. Профессиональными благотворительными фондами, включая фонд AYALA, накоплен огромный практический опыт, полезный бизнесу. Мы можем и готовы предоставить ресурсы для управления проектами разного уровня и масштаба в любой точке страны. Профессиональная благотворительная организация всегда решает задачу системно: находит ключевую, корневую проблему и целенаправленно работает по ней. Такой подход повышает для компаний эффективность их социальных проектов и программ, обеспечивает устойчивость и долгосрочное видимое влияние на общество», - отметила Наталья Еськова.

Основатель SET24, эксперт по франчайзингу Айдар Паржанов рассказал о том, как IT – технологии меняют мир и бизнес становится все более социально ответственным, а IT помогает в продвижении МСБ. Микромаркеты SET24 - это возможность начать свой бизнес без крупных вложений, так владельцами уже являются и крупные бизнесмены, и даже студенты.

«Более 150 наших микромаркетов уже расположены в пяти городах Казахстана, планируем расширяться до 1000, а также выходить на рынок ближнего зарубежья, так как продукт пользуется спросом, владелец может зарабатывать не инвестируя большое количество средств, времени, контролируя сотрудников, бизнес, целиком погружаясь в «операционку». Инновационная технология автономной розничной торговли без продавцов, создана специально для малого бизнеса, предоставляет доступный способ масштабирования с низким порогом входа, начиная всего с 3,5 млн. тенге», - говорит Айдар Паржанов.

Основатель медиашколы Ulab, экс-вице-министр информации и общественного развития Александр Данилов поделился мнением о необходимости переосмысления корпоративных программ социальной ответственности. Александр подчеркнул, как важно для крупных игроков обновлять подходы к социальной ответственности, чтобы они оставались релевантными и эффективными:

«В Казахстане все бенефициары и стейкхолдеры корпоративной социальной ответственности уже предъявляют большие требования по эффективности, прозрачности и значимости проектов. Крупному и среднему бизнесу необходимо обратить на это особое внимание, срочно начать заниматься профессионализацией и систематичностью направления».

Больше всего желающих собралось на актуальной ныне теме «Креативная экономика и отраслевые коммуникации: тренды, инструменты, вызовы».

Пресс-секретарь Национального банка РК Асан Ахметжан поделился идеями и кейсами по вопросам, которые находятся на стыке креативной и фундаментальной экономики: как тренды Kazakh Identity влияют на коммуникации в финансовом секторе, рассказал о кибергигиене и мошенничестве в финсекторе, адаптации сложного финэк контента для широкой аудитории с целью объяснения и вовлечения подходов по взращиванию пула внутренних экспертов.

«Kazakh Identity, фокус на массовой аудитории и вопросы кибергигиены - мы все эти тренды и вызовы учитываем, и сейчас проводим работу по взращиванию контент-мейкеров из числа экспертов-аналитиков Национального банка, которые обладают фундаментальными знаниями и практическим опытом. Также ключевой на данном этапе для нас является задача по адаптации сложного финэк контента для широкой аудитории с целью объяснения и вовлечения», - отметил он.

Горячие споры прозвучали на панельной сессии «Спорт&Азарт»: где грани дозволенного», здесь обсуждались как и пока не совсем популярные, но набирающие известность национальные виды спорта, так и нововведения в законодательстве, направленные на борьбу с лудоманией и ожидаемыми в связи с этим ограничениями в рекламе.

Генеральный директор федерации Жамбы ату Елнұр ИСАҚҰЛ рассказал, как федерация способствует продвижению национального вида спорта, который ежегодно становится все более популярным.

Федерация «Жамбы ату» («Жамбы ату» национальный вид спорта, в котором стреляют из лука по мишени на определенном расстоянии на скачущей лошади). В 2023 году президентом федерации Жамбы ату стал Еркебулан Ильясов — председатель совета директоров компании «Alageum group», с его приходом развитие спорта вышло на новый технологический уровень – на соревнованиях внедрены лазерный таймер, камеры контроля, онлайн протокол, появилось онлайн-приложение жамбы ату.

«Мы как федерация активно развиваемся данный вид спорта, способствуем обеспечению как можно большего охвата и пропаганде национальных видов спорта, нацеленных как на здоровый образ жизни, так и на продвижение общенациональных ценностей. Например, весьма зрелищные, захватывающие и эмоционально-вовлекающие игры, в том числе, для подрастающего поколения, Жамбы ату», - подчеркнул генеральный директор федерации Жамбы ату Елнур Исакул.

Президент Саморегулируемой организации букмекеров Казахстана Рауан Кенжалин принял участие в дискуссии о лудомании, тема актуальная и острая, зал собрал неравнодушную общественность, депутатов мажилиса, блогеров и журналистов.

Он отметил, что лудомания наносит серьёзный ущерб индустрии, схожий с тем, который испытывают банки из-за заемщиков с просроченной задолженностью. Люди с такой зависимостью не являются ключевым источником дохода из-за связанных с ними социальных проблем и букмекеры решительно поддерживают усилия по борьбе с распространением лудомании, заинтересованы в стратегии противодействия.

«Мы поддерживаем инициативу о запрете наружной рекламы букмекеров и рекламы на транспорте, так как это способствует контролю за визуальным пространством городов и населенных пунктов и помогает защитить несовершеннолетних от нежелательного воздействия. Однако полный запрет рекламы букмекеров в СМИ, на телевидении, радио и в интернете может привести к нежелательным последствиям. Когда легальные букмекеры лишаются возможности рекламировать себя, их место быстро займут нелегальные операторы и онлайн-казино. Это не только укрепит позиции нелегального сектора, но и лишит государство в целом возможности регулирования игорной отрасли», - отметил президент Саморегулируемой организации букмекеров Казахстана.

На специальном воркшопе от главных редакторов – участники поделились успешными кейсами в запуске медиапроектов. А профессиональное сообщество PR room объявило о своем новом проекте – конкурсе отраслевых журналистов, который уже готово поддержать АО НК «QazaqGaz» и АО «Qazaq Air».

Поддержали NeforOOm – Альянс отраслевых PR-специалистов, благотворительный фонд «Аяла», реализующий благотворительные проекты в области здравоохранения и образования для помощи детям, консалтинговая компания в области GR, стратегических и кризисных коммуникаций «B2C consulting group», Федерация «Жамбы ату», продвигающая национальный вид спорта, казахстанский стартап SET24, представляющий инженерные технологии торговли без персонала, «MSSP Global» - казахстанский разработчик продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных, а также киношкола RakursFilm.

Организаторами NeforOOm является профессиональное сообщество PR room, которое создано в 2023 году в целях развития отраслевого PR в Казахстане. Его основатели – Олжас Беркинбаев, Гаухар Абеуова, Айнур Байгожа, Асель Алимханова. Сообщество PR room содействует профессиональному развитию PR в Казахстане, в частности, отраслевого PR и журналистики, организуя различные мероприятия, тем самым содействуя вопросам образования, повышению квалификации и профессиональному росту PR-специалистов и журналистов.